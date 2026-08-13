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    Svet

    Po potresu v Kolumbiji: več kot 260 smrtnih žrtev, pogrešajo še 500 ljudi

    Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele, poročajo tuje tiskovne agencije.
    Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 so reševalci v bitki s časom, saj se danes izteče 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje zmanjšajo. FOTO: Sergio Acero/Reuters
    Galerija
    Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 so reševalci v bitki s časom, saj se danes izteče 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje zmanjšajo. FOTO: Sergio Acero/Reuters
    STA
    13. 8. 2026 | 07:39
    13. 8. 2026 | 08:14
    2:18
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    V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, je v sredo zvečer sporočil predsednik Abelardo de la Espriella. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Število pogrešanih po potresu bi bilo lahko bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi.

    V potresu so bila močno prizadeta mesta Cali, Pereira in Manizales. Na fotografiji Manizales pred in po potresu. FOTO: Reuters
    V potresu so bila močno prizadeta mesta Cali, Pereira in Manizales. Na fotografiji Manizales pred in po potresu. FOTO: Reuters

    Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 so reševalci v bitki s časom, saj se danes izteče 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje zmanjšajo. Kolumbijske oblasti so napovedale, da bodo reševalne operacije okrepile z ekipami iz ZDA in drugih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Poškodovanih več kot tisoč domov

    Po zadnjih uradnih podatkih se je popolnoma porušilo 140 zgradb, poškodovanih je več deset tisoč domov. Posledice potresa so prizadele več kot 53.800 ljudi.

    De la Espriella je za reševanje krize po potresu razglasil »izredne gospodarske razmere« ter napovedal ustanovitev sklada za obnovo bolnišnic, izobraževalnih centrov, domov, cest in letališč. Kot je pojasnil, bo sklad služil za usklajevanje in usmerjanje pomoči v obnovo bistvene infrastrukture in javnih storitev.

    Potres z magnitudo 7,4 je bil v tej južnoameriški državi najmočnejši v zadnjih desetletjih. Epicenter je bil v bližini mesta San Jose del Palmar v regiji Choce na severozahodu države. V potresu so bila močno prizadeta mesta Cali, Pereira in Manizales.

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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