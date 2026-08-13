Z goreče turistične ladje v morje skočilo 115 ljudi

Blizu letovišča Fethiye (grško Makri) ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je danes na turistični ladji izbruhnil požar, zaradi česar je moralo s plovila v morje skočiti 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke, poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Vzrok požara za zdaj ni znan. Po poročanju zasebne tiskovne agencije Demirören je zagorelo v ladijski kuhinji, ogenj pa se je hitro razširil po plovilu, zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje.

Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije, reševanju ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini.

Ogenj se je hitro razširil po plovilu. FOTO: Demiroren News Aagency/Afp

Reševalci so ogenj na ladji pogasili, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Dva človeka so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico, več otrok so preventivno pregledali zdravniki. Državljanstvo potnikov na krovu za zdaj ni znano.

Pristojne turške oblasti so sprožile preiskavo vzroka požara. Ladja je bila v požaru uničena in jo bodo izvlekli na kopno.

Izleti z ladjo vzdolž turške obale Egejskega morja so priljubljeni med turisti, tako turškimi kot tujimi, še navaja dpa.