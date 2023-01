Po prehodu hrvaške meje nič več na cestninske postaje

Da bi preprečili prometne zastoje po opustitvi mejnega nadzora na prehodih Bregana (Obrežje) in Rupa (Jelšane), na hrvaškem ministrstvu za promet proučujejo možnosti ukinitve cestninskih postaj Hrvaških avtocest (HAC), ki se nahajata tik za mejo. Na cestninskih postajah bi dvignili zapornice in prenehali pobirati cestnino, je včeraj potrdil minister Oleg Butković.

Cestninska postaja Bregana je od istoimenskega mejnega prehoda oddaljena okoli 400 metrov, cestninska postaja Rupa na avtocesti A7 pa je od meje oddaljena 3,5 kilometra. Po vstopu v schengensko območje se vozila, ki prihajajo iz Slovenije, ne bodo več ustavljala na meji, zato je pričakovati, da bi predvsem poleti na teh cestninskih postajah nastajale več kilometrov dolge kolone. Ob opustitvi teh cestninskih postaj bi vozniki, ki bi na Hrvaško vstopali na Obrežju, cestninske kartice jemali na cestninskih postajah Lučko in Ivanja Reka, odvisno od tega, v kateri smeri potujejo.

Že v tem mesecu

Tisti, ki bodo v državo vstopali na Jelšanah, bodo cestnino plačevali od Grobnika, če bodo pot nadaljevali na avtocesto A6. Če se bodo skozi reško obvoznico spustili proti Cirkvenici ali Novem Vinodolskem, še naprej ne bodo plačevali cestnine. Neuradno smo izvedeli, da bi cestninjenje v Bregani in Rupi lahko ukinili že ta mesec, najkasneje pa februarja.

Po neuradnih podatkih na teh postajah HAC na leto pobere okoli 7,5 milijona evrov cestnin, stroški dela na njih pa znašajo 1,3 milijona evrov. Da bi nadoknadili izgube v poslovanju in tudi pridobili sredstva za nadaljnje investicije v gradnjo ter obnovo avtocest, so na ministrstvu za promet naklonjeni ponovni uvedbi višjih sezonskih cestnin na avtocestah, ki jih upravlja HAC. Neuradno smo izvedeli, da se pri ministrstvu nagibajo k desetodstotnemu povišanju cestnin med turistično sezono, pri čemer bi bila ta mesec dni daljša kot doslej. Zdaj traja od 15. junija do 15. septembra, od letošnjega leta pa naj bi trajala od 1. junija do 30. septembra.

Po naših informacijah razmišljajo tudi o tem, ali bi višje poletne cestnine uvedli za vse kategorije vozil ali le za prvi dve, osebne avtomobile in motorje. Dražjo turistično cestnino so na avtocestah, ki jih upravlja HAC, že uvedli leta 2017 in pri njej vztrajali tri sezone, do leta 2019, potem so jo zaradi pandemije ukinili. Za poletno zvišanje cestnin na Hrvaškem se sicer ne odločajo le pri HAC. Leta 2017 so se za to na istrskem ipsilonu odločili tudi pri Bini Istri. To podjetje odtlej vsako leto med sezono cestnino zviša za deset odstotkov. Po neuradnih izračunih bi pri HAC z višjo cestnino v štirih poletnih mesecih pridobili dodatnih 5,3 milijona evrov.

Elektronski sistem

Sedanji sistem cestninjenja na Hrvaškem naj bi deloval samo še letos. Minister Oleg Butković je razkril, da bi morali prihodnje leto uvesti elektronski sistem cestninjenja z elektronskimi vinjetami. Ta novi sistem cestninjenja napovedujejo že več let, morali bi ga uvesti že lani, vendar je zdaj po ministrovih besedah cilj uvedba novega sistema 1. januarja 2024. To pomeni, da so rok za njegovo uvedbo skrajšali za leto dni, saj so dosedanje napovedi ministrstva govorile o uvedbi z letom 2025. Tudi v Nacionalnem planu za okrevanje in odpornost je leto 2025 zapisano kot leto uvedbe novega sistema.

Projekt bo stal okoli 65,5 milijona evrov in bo v celoti financiran iz evropskega sklada za okrevanje. Po napovedih naj bi letos pripravili razpis za izbiro dobavitelja sistema in izvajalca del. Če želijo nov sistem uvesti v letu dni, bodo morali ves postopek izbire dobavitelja, vgradnje novega sistema in njegove implementacije opraviti izjemno hitro. Poleg tega bodo morali sprejeti nove zakone o cestninjenju, s katerimi bi določili tudi kazni za voznike, ki bi se izognili plačilu cestnine.