Po premirju v Libanonu vse oči uprte v Iran

Dan po razglasitvi prekinitve ognja med Izraelom in Libanonom so iranske oblasti naznanile sprostitev ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, in sicer za čas veljavnosti dogovora. Tako ameriški predsednik Donald Trump kot svetovni trgi so odločitev Teherana toplo pozdravili.

Kaj je mogoče razbrati iz dogovora med Izraelom in Libanonom?

Prekinitev ognja med državama velja deset dni, njen namen je omogočiti pogajanja, ki bodo privedla do vzpostavitve trajnega varnostnega in mirovnega sporazuma med Izraelom in Libanonom, piše v dogovoru o premirju, ki ga je objavilo ameriško zunanje ministrstvo. Iz besedila je razvidno, da se lahko prekinitev ognja v primeru doseženega napredka podaljša. Izrael se je z dogovorom zavezal, da ne bo izvajal ofenzivnih vojaških operacij proti civilnim, vojaškim in drugih državnim ciljem v Libanonu. Kljub temu bo lahko izraelska vojska še naprej izvajala vse potrebne ukrepe v samoobrambi »proti načrtovanim, neposredno grozečim ali tekočim napadom«. To vključuje tudi napade na Hezbolah.