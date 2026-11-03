Po protestih mladih Nemčijo zajele še stavke

V Nemčiji se širi nezadovoljstvo z življenjskimi razmerami in plačami, zaradi česar so državo zajeli številni protesti in stavke. Mladi so pod geslom Gen Z regelt (Gen Z bo to rešila) konec prejšnjega tedna pripravili proteste v številnih mestih, sindikat IG Metall, ki zastopa okoli 3,7 milijona zaposlenih v nemških predelovalnih dejavnostih, pa je zaradi propada plačnih pogajanj začel val opozorilnih stavk v avtomobilski, kovinarski in drugih panogah po državi. Sindikati zahtevajo petodstotno zvišanje plač, v kar delodajalci nočejo privoliti. Stavke naj bi te dni zajele vso državo. Nemčija vstopa v zimo z napetostmi v industriji in protesti mladih. Podobno kot njihovi vrstniki v več drugih evropskih državah so tudi nemški mladi šli na ulice. S sloganom Gen Z regelt od zveznih dežel ...