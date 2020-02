FOTO:Po razrešitvi razrešitev?

Dolgoletni Trumpov svetovalec Roger Stone. Foto Andrew Caballero-reynolds Afp

New York – Poskus razrešit­ve ameriškega predsednikaje končan, se bo začel­ nov? Več kot 1100 nekdanjih ­tožilcev, odvetnikov in drugih uradnikov ameriškega pravosod­nega ministrstva je obsodilo­ ukrepanje ministrav procesu proti Trumpovemu dolgoletnemu svetovalcu Kot smo poročali , ta zaradi laganja pod prisego in groženj priči vendarle ne bo ­dobil devet let zapora.Nekdanji tožilci in drugi uradniki pravosodnega ministrstva iz republikanskih in demokratskih administracij v posredovanju ministra Barra za nižjo kazen za Rogerja Stona vidijo dejanje, zrelo za odstop. Vpleteni tožilci so odstopili od primera, k odhodu pravosodnega ministra so pozvali nekateri demokratski senatorji. Nova afera Trumpove administracije ima eksploziven potencial že zato, ker se navezuje na stare, vse pa imajo ­korenine v predvolilni kampanji leta 2016.Predsednikov dolgoletni svetovalec in sopotnik Roger Stone je postranska žrtev preiskave domnev o Trumpovem sodelovanju pri ruskem vmešavanju v zadnje volit­ve. Posebni preiskovalecni obtožil predsednika, zato pa je priskrbel dokaze o nepovezanih prestopkih proti vrsti Trumpovih tesnih sodelavcev. Med njimi je bil tudi Roger Stone, ki je lagal pod prisego in drugi priči zagrozil z odvzemom psa. Trump je v teh obtožbah videl udarce »washingtonskega močvirja«, namenjene njemu. Poudaril je, da je celo posebni preiskovalec Mueller lagal kongresu, pa zato ni bil kaznovan, v preiskavi curljanja informacij novinarjem je lagal tudi nekdanji podpredsednik FBI, pa proti njemu ne bodo začeli procesa.Medtem se je pokazalo, da je bila predsednica porote v procesu proti Rogerju Stonu nekdanja demokratska političarka, ki je javno izrazila mnenja proti njemu, zato je obtoženec zahteval nov proces. Trump je napovedal korekcije nekaterih obsodb iz Muellerjeve preiskave in pravosodni minister Barr je določil zunanjo preiskavo obnašanja FBI do predsednikovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost, obtoženega laganja o stikih z nekdanjim ruskim veleposlanikom v WashingtonuPodpise nekdanjih tožilcev in drugih uradnikov pravosodnega ministrstva je zbrala neprofitna organizacija Zaščitite demokracijo, ki verjame, da je Mueller zbral dovolj dokazov tudi za obtožnico proti Trumpu. Predsednik je pred kratkim prestal proces razrešitve zaradi Ukrajine, obtožbe se tesno prepletajo s tistimi zaradi Rusije – seveda odvisno od zornega kota. Tam, kjer demokratski tožniki vidijo predsednikovo sodelovanje s tujimi silami za ukrepanje proti domačim političnim nasprot­nikom, Trump vidi demokratsko onemogočanje njegove zmage in predsedovanja. Nekdanjega direktorja FBIin njegovega namestnika McCaba je obtožil sodelovanja z demokratsko tekmico Hillary Clinton pri širjenju laži o njegovi kampanji in njenih članih. Nekatere izmed njih so celo obveščevalno nadzorovali, po predsednikovem prepričanju ­protizakonito.Nekatere akcije iz zadnje predvolilne kampanje preučuje tudi posebni tožilec, med temi delovanje FBI, povezano z dosjejem nekdanjega britanskega obveščevalca Christopherja Steela o Trumpovem domnevno škandaloznem obnašanju v moskovskem hotelu, pridobljenim v sodelovanju z ruskimi viri. Dosje, ki ga ni mogel potrditi niti Robert Mueller, je plačala, poleg tega so med predvolilno kampanjo visoki predstavniki FBI v elektronskih dopisih izjavljali odločenost, da bodo storili vse, da republikanec ne bo zmagal.Preiskava zaradi Rusije in proces razrešitve zaradi Ukrajine sta še utrdila Trumpovo prepričanje, da je to obsežna zarota proti njemu, še posebej, ker njegov odvetnikspet govori o dokazih, da je sin nekdanjega demokratskega podpredsednikav Ukrajini pral milijone. A sta se proti Giulianiju – in Trumpu – obrnila dosedanja pomočnikain, zato na pravosodnem ministrstvu preverjajo domnevne nove dokaze. Po dosedanjih izkušnjah je mogoče zapisati: če ne bo teh, se bodo pojavili kakšni drugi. Rusko-ukrajinsko močvirje bo še naprej zaposlovalo ameriško politiko.