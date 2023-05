Po ruskih napadih v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk več ranjenih

Rusija je danes ponoči z brezpilotnimi letali in manevrirnimi raketami napadla regijo Dnipropetrovsk na vzhodu Ukrajine. Ranjenih je bilo najmanj osem ljudi, od katerih so morali tri odpeljati v bolnišnico, je sporočil guverner regije Sergij Lisak in dodal, da je ukrajinska zračna obramba sestrelila 20 brezpilotnih letal in štiri rakete.

Lisak je na Telegramu objavil tudi fotografije hudo poškodovanih stavb, vključno z zasebnimi hišami, stanovanjskimi bloki, ter avtomobilov.

Sestreljena brezpilotna letala so bila po navedbah ukrajinskih letalskih sil iranskega tipa šahed-136/131. Poleg tega so letalske sile Kijeva sporočile, da so sestrelile rusko bojno letalo suhoj su-35. Nad regijo Dnipropetrovsk so sicer ruske sile v nočnem napadu skupno izstrelile 16 raket različnega tipa, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rusija je ta mesec po skoraj dvomesečnem zatišju in v luči prihajajoče ukrajinske protiofenzive okrepila raketne napade in napade z brezpilotnimi letali.