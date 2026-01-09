Po hudih ruskih napadih brez elektrike, vode ali ogrevanja milijon ljudi

Močni ruski napadi so čez noč prizadeli Ukrajino. Napadi z brezpilotnimi letali in raketami so bili usmerjeni na energetsko infrastrukturo in mesta. Velik izpad električne energije je prizadel jugovzhodne regije, zaradi česar je približno milijon ljudi ostalo brez elektrike, ogrevanja in vode.

V napadu so umrli štiri ljudje, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Rusija je napad izvedla z balističnimi hiperzvočnimi raketami orešnik. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so z raketami zadeli strateške cilje. Po poročanju CNN napredna raketa potuje z 10-kratno hitrostjo zvoka oziroma 13 tisoč kilometrov na uro. Bolnišnice, objekti za oskrbo z vodo in druga infrastruktura v Dnipropetrovsku so morali delovati na rezervnih sistemih, poroča BBC. Prebivalce so pozvali, naj omejijo porabo električne energije, da bi se izognili dodatni obremenitvi omrežja.

V novih napadih na Ukrajino štirje ubiti, 24 ranjeniih. Nekateri deli mesta Kijev so brez elektrike ali vode. Ruske sile so izstrelile 36 raket in 242 dronov. Ukrajina je sestrelila 226 dronov in 18 raket. V ruski regiji Belgorod je več kot pol milijon ljudi brez elektrike in ogrevanja.

Guverner regije Mikola Kalašnik je pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih, dokler ne preneha alarm za zračni napad. Ukrajinske zračne sile so opozorilo o raketnih grožnjah po vsej državi izdale že v četrtek pozno zvečer in potrdile, da so v zraku ruski bombniki. V ukrajinskem mestu Lvov je bila v napadu balistične rakete poškodovana kritična infrastruktura, je sporočil župan Andrij Sadovi.

Po navedbah župana Vitalija Klička je bil ubit tudi zdravnik, potem ko je dron še drugič zadel enega izmed stanovanjskih objektov. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Napade je ponoči izvedla tudi Ukrajina. Več kot pol milijona ljudi je v ruski regiji Belgorod po napadu ostalo brez elektrike in ogrevanja, je navedel guverner regije Vjačeslav Gladkov. »556.000 ljudi je ostalo brez elektrike, skoraj enako število ljudi je tudi brez ogrevanja, medtem ko se temperature gibljejo okoli ledišča«, je dodal Gladkov.

Iz Rusije so sporočili, da bodo potencialne zahodne mirovne sile obravnavali kot legitimne vojaške tarče, in zavračajo načrte Velike Britanije in Francije za povojne sile v Ukrajini.

Nemški kancler Friedrich Merz je povedal, da premirja v Ukrajini še ni na vidiku. »Vrstni red mora biti takšen: najprej premirje, nato varnostna jamstva Ukrajini za dolgoročni dogovor z Rusijo« je dejal v četrtek, dodal pa, »da bo vse to nemogoče doseči brez soglasja Rusije, od katerega smo verjetno še precej daleč«.