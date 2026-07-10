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    Svet

    Po smrti priseljenca Mehika zahteva pregon agentov Ice

    Mehiška predsednica je na redni novinarski konferenci v četrtek dejala, da Mehika ne more dopuščati slabega ravnanja s svojimi državljani v ZDA.
    Sin ustreljenega Lorenza Salgada Arauja na novinarski konferenci. FOTO: Antranik Tavitian/Reuters
    Galerija
    Sin ustreljenega Lorenza Salgada Arauja na novinarski konferenci. FOTO: Antranik Tavitian/Reuters
    R. I.
    10. 7. 2026 | 20:06
    10. 7. 2026 | 20:12
    3:03
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    Mehika bo od ameriških oblasti zahtevala kazenski pregon odgovornih za smrt mehiških državljanov, ki so umrli med pridržanjem ali v racijah ameriške Službe za priseljevanje in carino (Ice) v času zaostrene deportacijske politike predsednika Donalda Trumpa.

    Po besedah mehiškega državnega sekretarja za zunanje zadeve Roberta Velasca je od Trumpove vrnitve v Belo hišo lani med pridržanjem v centrih Ice ali med zveznimi operacijami umrlo najmanj 17 mehiških državljanov.

    Povod za odločen odziv mehiških oblasti je torkova smrt 52-letnega Lorenza Salgada Arauja v Houstonu, ki ga je med poskusom aretacije ustrelil agent Ice, poroča AFP. Ameriška vlada trdi, da je agent ravnal v samoobrambi, saj naj bi Salgado Araujo med poskusom pobega svoje vozilo uporabil kot orožje in skušal povoziti pripadnika priseljenske službe. Salgado Araujo je v Združenih državah živel in delal več kot tri desetletja.

    Kraj v Houstonu v Teksasu, kjer je bil ubit mehiški priseljenec Lorenzo Salgado Araujo. FOTO: Brandon Bell/ Afp
    Kraj v Houstonu v Teksasu, kjer je bil ubit mehiški priseljenec Lorenzo Salgado Araujo. FOTO: Brandon Bell/ Afp

    Velasco je na redni novinarski konferenci mehiške predsednice Claudie Sheinbaum napovedal, da Mehika primera ne bo več obravnavala zgolj po diplomatski poti, temveč se bo neposredno obrnila na ameriško tožilstvo. Po njegovih besedah si bo država prizadevala, da bodo odgovorni kazensko odgovarjali.

    Predsednica Sheinbaum je napovedala tudi, da bo Mehika od zasebnih podjetij, ki upravljajo pridržalne centre za priseljence, zahtevala spoštovanje človekovih pravic mehiških državljanov. Zunanje ministrstvo bo po njenih besedah pri ukrepih sodelovalo tudi z mehiškim zveznim tožilstvom, na visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka pa bo naslovilo poziv, naj se zavzame za zaščito Mehičanov v pridržanju.

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    Trumpov Ice na evropskih tleh

    Napetosti med Mehiko in ZDA se s tem še poglabljajo. Državi se že spopadata z diplomatskimi trenji po razkritjih o ameriških obveščevalnih operacijah na mehiških tleh, hkrati pa potekajo zahtevna trgovinska pogajanja.

    Odzivi prihajajo tudi iz ameriškega kongresa. Kongresnica Sylvia Garcia je zahtevala preiskavo ravnanja agentov Ice in za v Houstonu dejala, da Salgado Araujo in njegov brat nista bila tarči priseljenskih oblasti. Po njenih besedah so ji pri Ice pojasnili, da je imel upravni nalog za prijetje eden od potnikov v vozilu, agenti, ki so sodelovali v akciji, pa niso nosili telesnih kamer.

    »Ta človek ni imel kazenske preteklosti. Ali smo res varnejši zato, ker je umrl? Ne moremo sprejeti različice dogodkov, ki jo predstavlja Ice,« je dejala Garcia.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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