Drama na Everestu: zaradi snežne nevihte obtičalo skoraj tisoč turistov

Na tibetanski strani Mount Everesta se danes nadaljuje reševalna akcija ljudi, ki so ostali ujeti na vzhodni strani najvišje gore sveta. Po snežni nevihti je tam obtičalo skoraj tisoč ljudi, v nedeljo so reševalci na varno že pripeljali približno 350 pohodnikov, po poročanju kitajskih medijev, ki jih povzema Guardian, so se povezali s še stotinami drugih.

Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4900 metrov ujetih skoraj tisoč ljudi.

Sneženje v dolini, ki leži na povprečni nadmorski višini 4200 metrov, se je začelo v petek zvečer, v soboto so se vremenske razmere še poslabšale. »V gorah je bilo mokro in mrzlo, podhladitev je v takih razmerah velika nevarnost,« je dejal Chen Geshuang, ki je bil del 18-članske pohodniške ekipe, ki je prišla v Qudang. Na območje so poslali več sto reševalcev, ki med drugim pomagajo odstraniti sneg, ki blokira dostop do območja na nadmorski višini nad 4900 metri.

Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi, tudi številne poti so neprehodne. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.

Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je opisal padavine kot nenavadno močne za ta čas v letu.

V celotni regiji pod Himalajo se sicer soočajo z izrednimi vremenskimi razmerami – v Nepalu in Indiji je od petka umrlo več kot 60 ljudi, potem ko je pozno monsunsko deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave.