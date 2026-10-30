Prva izjava po spodleteli usmrtitvi: »Od tiste noči ni minil niti trenutek, da ne bi čutila bolečin«

V izjavi, ki jo je v petek na družbenih omrežjih objavila njena pravna ekipa, je opisala vztrajne bolečine in posledice neuspešnega postopka. FOTO: J. Miles Cary/Reuters

Christa Pike, obsojena na smrt zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995, je po spodletelem poskusu usmrtitve prvič javno spregovorila o svojem zdravstvenem stanju in trpljenju, so poročali za BBC. V izjavi, ki jo je v petek na družbenih omrežjih objavila njena pravna ekipa, je opisala vztrajne bolečine in posledice neuspešnega postopka.

»Od tiste noči ni minil trenutek, da ne bi čutila bolečin,« je zapisala. »Boli me telo, bolijo me roke, dlani in grlo. Še vedno težko govorim. Toda bolečina ni samo telesna. Trpim tudi v mislih in duši.«

Petdesetletno Christo Pike so konec prejšnjega meseca odpustili iz bolnišnice, potem ko je preživela dva poskusa usmrtitve z injekcijo, s katero so ji vbrizgali pentobarbital (veljavni protokol tretjega odmerka ni predvideval). Po neuspešnem postopku je bila v kritičnem zdravstvenem stanju.

Po odpustu iz bolnišnice so jo prepeljali nazaj v zapor, kjer je zaradi umora Colleen Slemmer zaprta približno 30 let. Po doslej znanih podatkih naj bi bila edina oseba, ki je preživela poskus usmrtitve z injekcijo.

Christa Pike je bila stara komaj 18 let, ko je s takratnim fantom Tadarylom Shippom brutalno pretepla, mučila in umorila 19-letno Colleen Slemmer. FOTO: Denny Simmons/The Tennessean/Reuters

Njeni odvetniki so pred tem sporočili, da je po posegu zbolela za pljučnico, da so ji roke močno otekle in da ni mogla požirati. »Okrevam in vem, da postajam močnejša. Toda okrevanje ne pomeni, da sem dobro,« je poudarila v petkovi izjavi.

Umor, ki ga je zagrešila pri 18 letih

Christa Pike je bila stara komaj 18 let, ko je s takratnim fantom Tadarylom Shippom brutalno pretepla, mučila in umorila 19-letno Colleen Slemmer. Vsi trije so se spoznali v programu poklicnega usposabljanja za mlade iz socialno šibkejših okolij.

Shipp se je izognil smrtni kazni, ker v času storitve kaznivega dejanja po zakonu še ni bil polnoleten. Še vedno prestaja zaporno kazen. Christa Pike ostaja obsojena na smrt, četudi je preživela septembrski poskus usmrtitve.