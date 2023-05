Po sprejetju ljubljansko-haaške konvencije države čaka še veliko dela

V nadaljevanju preberite:

Pogajanja o novi konvenciji o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih in drugih mednarodnih hudodelstev (konvenciji MLA oziroma ljubljansko-haaški konvenciji), ki bodo do konca naslednjega tedna potekala v Ljubljani, bo podrobno spremljala tudi sodnica mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Kimberly Prost. Kanadčanka se je v intervjuju za Delo razgovorila o tem, zakaj je prav, da države igrajo ključno vlogo v boju proti nekaznovanosti, in zakaj je nastajajoča konvencija privlačna tudi za tiste med njimi, ki niso pogodbenice rimskega statuta.