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    Svet

    Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški menjava vodstva N1 še v BiH

    Novi lastniki iz Alpac Capitala so razrešili tudi direktorja podružnice N1 v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića.
    FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    FOTO: Voranc Vogel
    STA
    19. 8. 2026 | 16:23
    19. 8. 2026 | 16:27
    2:27
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    Novi lastniki koncerna, v okviru katerega deluje regionalna televizija N1, nadaljujejo z menjavami vodstva. Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški so danes tako razrešili tudi direktorja podružnice N1 v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića, kar je potrdil za hrvaško tiskovno agencijo Hina.

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    Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

    »Drži, da od danes nisem več direktor družb Adria News, d. o. o., in Adria News BH Production, v okviru katerih deluje N1,« je za Hino dejal Zukić.

    Med prvimi potezami menjave vodstva

    Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta konec maja potrdili dogovor o prodaji Adria News Network (ANN). Alpac Capital je s tem prevzel upravljanje medijev iz skupine United Group, kamor spadajo mreža N1 v Srbiji, na Hrvaškem, v BiH in Sloveniji ter številni drugi regionalni mediji.

    Med prvimi potezami novega lastnika so bile menjave vodstva v Srbiji, in sicer na tamkajšnjih mrežah N1 in Nova ter portalih Radar in Dnevnik, ki sodijo med redke medije zunaj nadzora oblasti srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

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    N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

    V torek so nato z mesta direktorice Adria News Production Slovenija, prek katere posluje N1 Slovenija, razrešili tudi Katjo Šeruga in programskega direktorja N1 na Hrvaškem Tihomirja Ladišića.

    Alpac Capital je prevzel upravljanje v medijih iz skupine United, čeprav naj zaenkrat še ne bi imel dovoljenja regulatorja iz Luksemburga. Izvedba dela posla je sicer naletela na oviro v Črni gori, kjer je tamkajšnje gospodarsko sodišče zaradi spora z manjšinskimi delničarji z začasnim ukrepom ustavilo spremembe, ki bi omogočile prenos večinskega deleža United Media v Televiziji Vijesti.

    Družbo Alpac Capital nekateri mediji povezujejo tudi s kapitalom iz kroga nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána, v Sloveniji pa naj bi se zanimala tudi za nakup televizije Nova24TV.

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    Več iz teme

    N1Bosna in HercegovinamedijiAlpac CapitalAdria News NetworkUnited Group

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