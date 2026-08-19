Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški menjava vodstva N1 še v BiH

Novi lastniki koncerna, v okviru katerega deluje regionalna televizija N1, nadaljujejo z menjavami vodstva. Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški so danes tako razrešili tudi direktorja podružnice N1 v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića, kar je potrdil za hrvaško tiskovno agencijo Hina.

»Drži, da od danes nisem več direktor družb Adria News, d. o. o., in Adria News BH Production, v okviru katerih deluje N1,« je za Hino dejal Zukić.

Med prvimi potezami menjave vodstva

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta konec maja potrdili dogovor o prodaji Adria News Network (ANN). Alpac Capital je s tem prevzel upravljanje medijev iz skupine United Group, kamor spadajo mreža N1 v Srbiji, na Hrvaškem, v BiH in Sloveniji ter številni drugi regionalni mediji.

Med prvimi potezami novega lastnika so bile menjave vodstva v Srbiji, in sicer na tamkajšnjih mrežah N1 in Nova ter portalih Radar in Dnevnik, ki sodijo med redke medije zunaj nadzora oblasti srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

V torek so nato z mesta direktorice Adria News Production Slovenija, prek katere posluje N1 Slovenija, razrešili tudi Katjo Šeruga in programskega direktorja N1 na Hrvaškem Tihomirja Ladišića.

Alpac Capital je prevzel upravljanje v medijih iz skupine United, čeprav naj zaenkrat še ne bi imel dovoljenja regulatorja iz Luksemburga. Izvedba dela posla je sicer naletela na oviro v Črni gori, kjer je tamkajšnje gospodarsko sodišče zaradi spora z manjšinskimi delničarji z začasnim ukrepom ustavilo spremembe, ki bi omogočile prenos večinskega deleža United Media v Televiziji Vijesti.

Družbo Alpac Capital nekateri mediji povezujejo tudi s kapitalom iz kroga nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána, v Sloveniji pa naj bi se zanimala tudi za nakup televizije Nova24TV.