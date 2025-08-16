Po srečanju: Trump ni izgubil, je pa Putin očitno zmagal

Po srečanju med predsednikoma Rusije, Vladimirjem Putinom, in ZDA, Donaldom Trumpom, ki ni prinesel preboja v pogovorih za končno vzpostavitev premirja v Ukrajini, se po pričakovanju vrstijo različni odzivi.

Predstavniki evropskih držav (voditelji Francije, Nemčije, Finske, Združenega kraljestva, Italije, Poljske so se že pogovarjali s Trumpom) imajo mešane občutke, kot je razbrati iz njihovih izjav. Italijanski podpredsednik vlade Matteo Salvini je izjavil: »Vsak korak naprej k miru, kot je ta, je dobra novica. Kot je dejal papež Leon, naj diplomacija spet spregovori namesto orožja, ne da bi jo kdo oviral.«

Norveški zunanji minister Espen Barth Eide je po drugi strani opozoril: »Ruski predsednik Putin je ponovil znane argumente, kot je poudarjanje tako imenovanih temeljnih vzrokov vojne, kar je že koda za rusko opravičevanje za nezakonito invazijo na Ukrajino.« Kot je dodal, je pomembno še naprej pritiskati na Rusijo in prisluhniti željam in potrebam Ukrajine.

Trump želenega preboja za mir v Ukrajini ni dosegel, zdaj je dal vedeti, da bo ta pogajanja prepustil Ukrajini. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/Afp

Češki zunanji minister Jan Lipavsky je »vesel, da predsednik Trump poskuša ustaviti vojno«, a je tudi on spomnil, da je Putin na tiskovni konferenci izrekel »propagandne neumnosti o 'koreninah konflikta'«. »Problem je ruski imperializem, ne pa želja Ukrajine po svobodnem življenju,« je nadaljeval. »Če bi Putin mislil resno glede mirovnih pogajanj, ne bi ves dan napadal Ukrajine.«

Po drugi strani madžarski premier Viktor Orbán, eden redkih evropskih voditeljev, ki med vojno v Ukrajini ohranja stike z Moskvo, obenem pa velja za zvestega privrženca Trumpa, v srečanju vidi veliko več: »Leta smo opazovali, kako dve največji jedrski sili odpravljata okvir svojega sodelovanja in si pošiljata sporočila,« je zapisal na omrežju X in dodal: »To je zdaj končano Svet je danes varnejši kraj, kot je bil včeraj.«

Ukrajinci se bodo morali sami pogajati z Rusijo

Za STA je dogodek komentiral tudi slovenski analitik Klemen Grošelj. Z izjavo, da je Rusija velika, Ukrajina pa majhna, je ameriški predsednik poslal zelo jasno sporočilo, da ZDA ne bodo branile ukrajinskih stališč, je dejal.

PO besedah Klemna Grošlja je Trump Ukrajino prepustil ruski interesni sferi. FOTO: Črt Piksi

Po Grošljevi oceni je Trump na srečanju svetu poslal sporočilo, da se od vojne v Ukrajini distancira, rekoč da to ni njegova vojna in da bodo ZDA zgolj posrednik v pogajanjih med Moskvo in Kijevom. Tudi v pogovoru za televizijo Fox News po srečanju izpostavil, da se mora Ukrajina zavedati, da je majhna, Rusija pa velika.

»S tem je dal zelo jasno sporočilo, da ZDA ne bodo tiste, ki bi zagovarjale, branile ukrajinska stališča. Se pravi, Ukrajinci se bodo morali sami pogajati z Rusijo, pri čemer bo Rusija očitno ostala pri izhodiščih, pri katerih vztraja že od začetka vojne,« je dejal in dodal, da je to zelo neugodno sporočilo tako za Ukrajino kot Evropo. Kljub temu bodo ameriške varnostne garancije za Ukrajino na mizi, vendar ne bodo vključevala članstva v zvezi Nato. »Članstvo v Natu je očitno izključeno za Ukrajino v kakršnemkoli kontekstu (...), kar nakazuje na to, da je Trump Ukrajino prepustil ruski interesni sferi,« je poudaril.

Kot je še izpostavil Grošelj, ga je zelo presenetil Trumpov sprejem Putina na najvišji možni ravni, z rdečo preprogo in vsemi protokolarnimi častmi. »To so simbolna dejanja, ki kažejo, kako pravzaprav Trumpova administracija vidi in Putina in Rusijo,« je dejal in ponovil, da se s tem nakazuje prihodnja mednarodna ureditev, v kateri se bodo stvari urejale »v dogovoru velikih voditeljev«.

Trump ni dosegel nič drugega kot več srečanj

Nekdanji ameriški veleposlanik pri ZN in svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. FOTO: Jonathan Drake/Reuters

»Trump ni izgubil, je pa Putin očitno zmagal,« je za CNN komentiral nekdanji ameriški veleposlanik pri ZN in svetovalec za nacionalno varnost

»Trump ni dosegel nič drugega kot več srečanj. Putin je po mojem mnenju dosegel precej več pri ponovni vzpostavitvi odnosov med državama, kar je bil po mojem mnenju njegov ključni cilj. Izognil se je sankcijam, ni bilo dogovora o premirju, naslednje srečanje ni določeno, Zelenskemu o tem pred tiskovno konferenco niso poročali. Še zdaleč ni konec, vendar bi rekel, da je Putin dosegel večino svojih ciljev, Trump pa bore malo,« je izjavil. »In še nekaj bi rekel. Trump je bil tam zgoraj videti zelo utrujen,« je Boltonovo izjavo povzel Guardian. »Ne razočaran, utrujen. Razmisliti bomo morali, kaj to pomeni.«

Kraljevski sprejem za Putina, sovražen za Zelenskega

Oster uvodnik o srečanju je objavil tudi Kyiv Independent: »Odvratno. Sramotno. In na koncu neuporabno,« so med drugim zapisali. »Trump ni dobil, kar si je želel. Putin pa? Vsekakor je. Od trenutka, ko je stopil iz letala na ameriških tleh, je ruski diktator žarel od sreče.« V ukrajinskem časniku so »kraljevski sprejem« za Putina primerjali s Trumpovim sovražnim sprejemom Zelenskega v Ovalni pisarni pred šestimi meseci. »Ukrajinski predsednik je bil deležen javnega sramotenja, ruski poveličevanja. Oba dogodka sta bila sramotna,« so zapisali.

Trump je po besedah Medvedjeva na srečanju vsaj za zdaj zavrnil možnost, da bi povečal pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine. FOTO: Reuters

Namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnostje ocenil, da je vrh pokazal na možnost nadaljevanja dialoga med Moskvo in Washingtonom brez predpogojev in nadaljnjega zaostrovanja, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Dejal je, da je Putin Trumpu podrobno pojasnil pogoje Moskve za končanje vojne v Ukrajini. Trump je po besedah Medvedjeva na srečanju vsaj za zdaj zavrnil možnost, da bi povečal pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine.