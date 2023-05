Po streljanju v Srbiji dva učenca še vedno v kritičnem stanju

Po strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je v sredo 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest otrok in učiteljico, sta dva ranjena učenca še vedno v kritičnem stanju, preostali pa so stabilni. Več tisoč Beograjčanov se je v sredo zvečer na spontanem shodu poklonilo žrtvam napada.

Vršilec dolžnosti direktorja otroške klinike v Tiršovi Siniša Dučić je danes zjutraj sporočil, da je deklica, ki so jo zaradi hude poškodbe glave v sredo operirali, v kritičnem stanju in na intenzivni negi. Poudaril je, da zdravniki delajo vse, da bi jo ohranili pri življenju, vendar je v smrtni nevarnosti.

V državi so od petka razglasili tridnevno žalovanje, v beograjskih šolah pa so danes pouk začeli z minuto molka, poroča beograjska tiskovna agencija Beta. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Dva dečka, ki sta utrpela lažje poškodbe na nogah, pa sta stabilna in ju bodo predvidoma v prihodnjih dneh izpustili v domačo oskrbo, je povedal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Direktor kliničnega centra Milika Ašanin pa je danes za Tanjug povedal, da sta dva učenca in učiteljica, ki so jih v sredo operirali, popolnoma v redu ter »povsem stabilni in budni«. En učenec, ki so ga v sredo skoraj ves dan operirali, pa je buden, vendar je še vedno v kritičnem stanju.

Beograd je pretresen. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Več tisoč Beograjčanov se je v sredo zvečer zbralo na Cvetnem trgu in se poklonilo žrtvam strelskega napada. Nato so spontano odšli pred ministrstvo za izobraževanje, kjer so stali v tišini, nekateri pa so pozivali k odstopu ministra za izobraževanje Branka Ružića.

Na čelu kolone ljudi, ki se je odpravila proti ministrstvu, so bili učenci Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, kjer se je zgodil napad. Portal Nove je poročal, da je bilo zborovanje spontano in da so ga vodili učenci omenjene šole, pred katero so Beograjčani prižgali tudi sveče za žrtve.

Na koncu zborovanja so srednješolci bližnje gimnazije pozvali, naj se danes ob 14. uri zberejo in poklonijo žrtvam.

Po navedbah francoskega zunanjega ministrstva je bila med žrtvami napada tudi učenka francoske narodnosti, poroča hrvaški portal N1.

Inštitut za duševno zdravje v Beogradu je odprl dve telefonski liniji za podporo družinam žrtev, ki potrebujejo psihološko pomoč in podporo. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Od jutri tridnevno žalovanje

Inštitut za duševno zdravje v Beogradu je medtem odprl dve telefonski liniji za podporo družinam žrtev, ki potrebujejo psihološko pomoč in podporo. Na inštitutu za transfuzijo krvi pa v vrsti za darovanje krvi še vedno čaka okoli sto državljanov, poroča srbski portal N1.