Po strelskih napadih si Srbi želijo le eno: konec nasilja

V prejšnjem tednu se je za Srbijo in njene prebivalce zvrstilo nekaj najhujših, najbolj bolečih dni v zadnjem obdobju. V prvem strelskem napadu na Osnovni šoli Vladimirja Ribnikarja v Beogradu je 13-letnik ubil osem otrok in varnostnika. Manj kot 48 ur kasneje je v novem strelskem napadu 21-letnik v treh vaseh okoli Mladenovca ubil osem ljudi, več je bilo ranjenih.

Nekaj utrinkov iz Beograda je ujel Delov fotograf Jože Suhadolnik:

Na protestu so ljudje srbskim oblastem sporočili, da bo vsa Srbija obstala, če do petka ne bodo izpolnile njihovih zahtev, namenjenih ustavitvi nasilja na javnih mestih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Od petka do nedelje so bili v Srbiji razglašeni dnevi žalovanja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek obsodil proteste proti nasilju, ki so v Beogradu potekali po nedavnih strelskih napadih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Srbija je pretresena, predsednik Aleksander Vučić je nemudoma napovedal poostritev nadzora nad orožjem. Med drugim je od ponedeljka mogoče brez kakršnihkoli posledic na policijskih postajah predati orožje in strelivo, ki ga ljudje posedujejo nezakonito.

Srbijo sta prejšnji teden pretresla dva strelska napada, v katerih je naprej v sredo 13-letnik v osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil osem učencev in varnostnika. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na ulicah so se včeraj zbrali ljudje, ki so protestirali proti nasilju v Srbiji.

Ob strelskem napadu so se pojavila številna vprašanja o tem, kaj je privedlo do takšnih tragedij in kam smo prišli kot družba. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo