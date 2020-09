Po svetu že skoraj milijon žrtev covida-19

Ključni poudarki: Neuradno včeraj v Sloveniji rekordnih 190 okužb.

Po svetu je zaradi covida-19 umrlo že 982.969 ljudi

8.36 Število smrtnih žrtev pandemije bo kmalu seglo do milijona

8.30 Rekord okužb tudi v Franciji

8.18 Karneval v Riu 2001 preložen

8.08

Na OP Francije le tisoč gledalcev na dan

7.36 Po neuradnih podatkih v Sloveniji 190 novih okužb

Po svetu je zaradi covida-19 umrlo že 982.969 ljudi, je objavila Univerza Johnsa Hopkinsa v Baltimoru v ZDA. Število okužb znaša že 32.230.923. Najbolj prizadete države so še vedno ZDA, Indija, Brazilija in Rusija.V Franciji so v četrtek objavili doslej najvišje število okužb, 16.096. Število je precej višje od dosedanjega rekorda 13.498.Znameniti karneval v Riu de Janeiru, ki bi moral biti prihodnje leto februarja, so preložili, poroča BBC. V Braziliji je bilo doslej potrjenih že 4,5 milijona okužb in 138.000 smrti. Turizem sicer v brazilskem gospodarstvu zaseda osem odstotkov, odpoved karnevala bi prizadela številne družine, katerih dohodek je povezan z njim.Število navijačev, ki bodo lahko spremljali teniške boje na tretjem grand slamu sezone na igriščih Roland Garrosa, so francoske pristojne službe znova zmanjšale. Po zadnjih informacijah bo lahko na OP Francije v Parizu navzočih tisoč gledalcev na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja odločitev premieraVedno večje število okužb z novim koronavirusom v Franciji ter v glavnem mestu je organizatorje turnirja za grand slam v sodelovanju z državnimi oblastmi sprva prisililo, da v teniški kompleks na dan dovolijo vstop 5000 navijačem. To število pa so morali pred uradnim začetkom turnirja še zmanjšati. Še pred tremi tedni so organizatorji načrtovali izvedbo turnirja pred 11.500 gledalci, a se je položaj v državi v zvezi s pandemijo novega koronavirusa precej poslabšal.Po neuradnih podatkih so na območju Slovenije včeraj evidentirali kar 190 okužb z novim koronavirusom. To je novo rekordno število. Prejšnji rekord, dosežen 17. septembra, je bil veliko nižji, 137 okužb.