Po tragični železniški nesreči v Španiji odstopil minister za promet

Šest dni po hudi železniški nesreči v Španiji, v kateri je umrlo najmanj 69 ljudi, več deset pa jih je bilo poškodovanih, je odstopil minister za promet Óscar Puente, poroča BBC.

Odločitev je sporočil v španskem parlamentu, potem ko je odgovarjal na vprašanja o nesreči, ki se je prejšnjo sredo zgodila v bližini mesta Urda južno od Madrida. Hitri vlak je trčil v zadnji del drugega vlaka, ki je stal na tirih. Nesreča prejšnji teden je bila ena najhujših železniških nesreč v sodobni evropski zgodovini in najhujša v Španiji po letu 2013.

Puente je dejal, da »minister za promet v državi, kot je Španija, ne more ostati na položaju po dveh tako hudih nesrečah v manj kot letu dni«. Pri tem je imel v mislih januarsko nesrečo na isti železniški progi, v kateri je umrlo 46 ljudi.

Njegov položaj se je znašel pod drobnogledom takoj po nesreči prejšnji teden.

Reševalci so morali uporabiti težko dvižno opremo, da so lahko prišli do iztirjenih vagonov, v katerih so ostali ujeti potniki. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Odstop po pritiskih opozicije in vladnih zaveznikov

Na parlamentarni seji je predstavil nove ukrepe za izboljšanje železniške varnosti in odgovarjal na ostra vprašanja opozicije. »Ne odstopam le s položaja ministra za promet, temveč tudi umikam svojo kandidaturo z list za predčasne parlamentarne volitve,« je še dejal.

K njegovemu odstopu sta pozivali glavna opozicijska konservativna Ljudska stranka (PP) in skrajno desni Vox, prav tako pa nekateri zavezniki vlade.

Menili so, da bi moral minister prevzeti odgovornost za sistem hitrih železnic, ki ga številni Španci zdaj ocenjujejo kot nevarnega in katerega verodostojnost je po priznanju socialističnega premiera Pedra Sáncheza »porušena«.

Številni opazovalci menijo, da je nesreča močno prizadela možnosti socialistično vodene vlade na volitvah in da bo Sánchez zaradi nje težko presegel neugodne napovedi javnomnenjskih raziskav. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Preusmerjanje pozornosti od lastnih pomanjkljivosti

Opozicija je Puenteja kritizirala tudi zaradi njegovih izjav, v katerih je za nesrečo očitno krivil človeško napako. Očitala mu je, da poskuša s tem preusmeriti pozornost od lastnih pomanjkljivosti. Ker je še pred nekaj dnevi zatrjeval, da bo ostal na položaju, je njegov odstop številne presenetil.

Nesreča tik pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami

Železniška nesreča in ministrov odstop sta se zgodila v politično občutljivem obdobju, saj bodo 29. novembra v Španiji predčasne parlamentarne volitve.

Številni opazovalci menijo, da je nesreča močno prizadela možnosti socialistično vodene vlade na volitvah in da bo Sánchez zaradi nje težko presegel neugodne napovedi javnomnenjskih raziskav.

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Puentejev položaj je tako njega kot premiera postavil pred dilemo. Če ne bi odstopil, bi se njegova odločitev po tako hudi nesreči lahko zdela brezčutna. Če bi odstopil, pa bi to lahko razumeli kot priznanje njegove odgovornosti in odgovornosti vlade.

Puente se je nazadnje odločil za odstop in poudaril, da ga je pri tem vodilo »politično dostojanstvo«. Premier je pohvalil svojega sodelavca, ki se je po njegovih besedah »soočil z razmerami, ponudil odgovore in rešitve, nato pa se umaknil«.

»Iz dostojanstva. Po lastni volji. Iz spoštovanja do žrtev,« je dodal Sánchez.

Številni Španci se zdaj sprašujejo, ali bo Puentejevim naslednikom uspelo povrniti zaupanje v železniški sistem države.