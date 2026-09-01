Po 30 letih prva obsodba v razvpitem primeru umora slavnega raperja

Nekdanji šef tolpe Duane »Keffe D« Davis je bil spoznan za krivega organiziranja umora slovitega raperja Tupaca Shakurja. To je prva obsodba v razvpitem primeru, ki že tri desetletja vznemirja ljubitelje hiphopa. Porota je Davisa spoznala za krivega umora raperskega superzvezdnika, ki je umrl v streljanju s smrtonosnim orožjem iz avtomobila v Las Vegasu 7. septembra 1996, poroča britanski BBC.

Triinšestdesetletni Davis, oblečen v črno obleko, je na sodišču v Las Vegasu v Nevadi nepremično poslušal razglasitev sodbe, nato pa dejal, da se bo pritožil. Shakurjevi sorodniki so se držali za roke, nekateri so se objemali in jokali.

Duane Davis (desno, v družbi odvetnika Michaela Sanfta) je bil spoznan za krivega organiziranja streljanja, v katerem je umrl Tupac Shakur. FOTO: Bizuayehu Tesfaye/Reuters

Tupac Shakur je bil star 25 let, ko je bil ubit na vrhuncu svoje kariere kot eden najvplivnejših glasov rapa. Po svetu je prodal več kot 75 milijonov plošč. Tožilci so med sojenjem trdili, da čeprav Davis, nekdanji vodja kalifornijske ulične tolpe South Side Compton Crips, ni osebno streljal s pištolo, s katero je bil ubit Shakur, je naročil umor in priskrbel orožje, s katerim je streljal njegov nečak Orlando Anderson.

Po trditvah tožilstva je Davis streljanje načrtoval kot maščevanje, potem ko se je Anderson le nekaj ur prej v Las Vegasu zapletel v pretep s Shakurjem in njegovo ekipo. Anderson je zanikal, da bi bil strelec, in ni bil nikoli uradno obtožen; umrl je v streljanju leta 1998.

Primer je 30 let ostal eden najbolj znanih nerešenih primerov v ZDA, ki je sprožil nešteto teorij zarot, a doslej ni prinesel nobene obsodbe, piše BBC. Shakurjev umor se je zgodil v času intenzivnega rivalstva med raperskima scenama na vzhodni in zahodni obali ZDA ter sredi sporov med tolpama Bloods in Crips, ki sta tedaj imeli globoke korenine v hiphopu.

Prijatelji in člani Shakurjeve družine po razglasitvi sodbe v Las Vegasu FOTO: Bizuayehu Tesfaye/Reuters

Člani Shakurjeve družine, prisotni na sodišču, so bili vidno ganjeni, njegova sestra je po prebrani sodbi objela tožilca, medtem ko so drugi v bližini jokali. Pred sodnim poslopjem pa so jokali in navijali predani Shakurjevi oboževalci.

Ključni dokaz v primeru so bile Davisove lastne besede, v katerih je večkrat in javno priznal, da je bil v belem kadilaku, iz katerega so bili izstreljeni smrtonosni streli. O svoji vlogi pri Shakurjevi smrti je oblastem povedal že med tajnim policijskim zaslišanjem leta 2008 v zvezi s smrtjo raperja Notoriousa B.I.G. s pravim imenom Christopher Wallace.

Davis je svojo vlogo podrobneje razložil v svojih spominih iz leta 2019 z naslovom Compton Street Legend (Comptonska ulična legenda). A njegova knjiga in medijski intervjuji so razveljavili sporazum, ki ga je sklenil z oblastmi in ki je preprečeval vložitev kakršne koli kazenske ovadbe v primeru smrti Tupaca Shakurja, sodišče pa je razsodilo, da se lahko policijsko zaslišanje uporabi v sojenju za umor proti njemu, poroča BBC.

Tožilec Binu Palal je kot dokazno gradivo predstavil tudi Davisovo knjigo spominov. FOTO: Steve Marcus/Reuters

V zaključnih besedah ​​je tožilec Binu Palal porotnikom naročil, naj verjamejo Davisu na besedo in ga spoznajo za krivega. Trdil je, da Davis že leta ljudem prek dokumentarcev, spominov, podkastov in policijskega zaslišanja govori, da je odgovoren za umor Tupaca Shakurja.

»On je tisti, ki je odločal o ustrelitvi – v vsakem primeru in vsaki različici zgodbe je on vodja skupine South Side Crips. In ko ima tisti, ki odloča o ustrelitvi, v rokah orožje, ni dvoma, da je odgovoren,« je poudaril Palal.

Zadnja fotografija Tupaca Shakurja (in producenta Suga Knighta), narejena le nekaj minut pred njegovo smrtjo. Avtor fotografije Leonard Jefferson je nastopil tudi kot priča na sojenju. FOTO: Leonard Jefferson/sodišče okrožja Clark

Na sojenju je Davisova obramba poskušala prepričati porotnike, da so njegovi komentarji navadna izmišljotina, da gre za bahaštvo in pretiravanje, namenjeno prodaji knjig in zaslužku. V sklepni besedi je njegov odvetnik Michael Sanft pozval poroto, naj diskreditira njegovega klienta kot lažnivca, ki samo pripoveduje zgodbe, da bi prodal knjigo. »Ni dokazov,« je povedal poroti.

Vendar so porotniki v le nekaj urah razprave sprejeli krivdno sodbo. Okrožna sodnica nevadskega okrožja Clark Carli Kierny je za izrek kazni določila 13. oktober.

Stenske poslikave s podobo Tupaca Shakurja so nekaj vsakdanjega na ulicah Los Angelesa. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Medtem ko je prebirala še določene postopkovne korake v zadevi, je Davis dvignil roko in jo prekinil. »Rad bi dobil svoje stvari,« je dejal sodnici in omenil nekaj osebnih predmetov, vključno s telefonom. Nakar je še dodal, da bi se rad pritožil.

Sodnica mu je pojasnila, da lahko to stori šele po izreku kazni.