Po umoru gardistke Trump še ostreje nad migrante

Devetindvajsetletni morilec je dobil dovoljenje za prebivanje v ZDA zaradi sodelovanja z ameriško vojsko in obveščevalnimi službami v Afganistanu, zagotovili so mu tudi plačano najemnino in pogodbeno delo. Posttravmatski stres ali radikalizacija po prihodu v ZDA, kot domneva ministrica za državno varnost Kristi Noem, pa mu ni dovolil normalnega življenja z ženo in petimi otroki, zaradi česar mu zdaj grozi smrtna kazen. Politično in ideološko globoko razdeljena javnost tudi tako tragičen dogodek opazuje diametralno nasprotno.