Po valu nasilja več policije in manj tabloidov

Drugi strelski napad v Srbiji v dveh zaporednih dneh je s prvim, ki ga je zagrešil 13-letnik v beograjski osnovni šoli, povezan zgolj s poročanjem medijev, ki bi utegnilo podžgati 21-letnega storilca, da se poda na morilski pohod, ocenjuje beograjski psiholog in psihoterapevt Zoran Milivojević. Utišanje resničnostnih šovov in tabloidov bi lahko bil prvi korak k sanaciji razmer v ranjeni družbi, a sogovornik dvomi, da se bo to tudi zgodilo.

Med drugim je Milivojević odgovoril tudi na vprašanje, kaj lahko storimo starši, da se nam otroci ne razvijejo v tihe maščevalce?