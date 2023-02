Po včerašnjem potresu umrlo šest ljudi

Včeraj je Turčijo in Sirijo prizadel nov potres z magnitudo 6,4 – in sicer 14 dni po uničujočem potresu z magnitudo 7,8, v katerem je življenje izgubilo več kot 47.000 ljudi. Novo tresenje tal je povzročilo paniko na območju, ki ga je opustošil potres 6. februarja. Kot poroča Reuters, je v včerajšnjem potresu umrlo šest ljudi, več sto je ranjenih. V Siriji je po navedbah belih čelad ranjenih več kot 130 ljudi.

Epicenter včerajšnjega potresa je bil blizu južnega mesta Antakya, čutili pa so ga tudi v Siriji, Egiptu in Libanonu. Bil je na globini desetih kilometrov, kot je navedel Evropski seizmološki center (EMSC). Kot piše Reuters, je bilo na CNN Turk videti reševalno ekipo, ki se vzpenja po lestvi, da bi vstopila v eno od stavb, kjer je bilo nekaj ljudi ujetih. Tla je streslo, medtem ko so bili ljudje v stavbi, poškodovani od prejšnjega potresa, da bi pobrali stvari preden so jo porušili.

FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Številne stavbe, ki so bile že poškodovane po potresu v začetku meseca, so se po vnovičnem tresenju tal zrušile, reševalci pa znova iščejo ujete pod ruševinami.

Turški minister za zdravje Fahrettin Koca je dejal, da je bilo v včerajšnjem potresu poškodovanih 294 ljudi, 18 huje, ti so bili prepeljani v bolnišnici v Adani in Dortyolu. Paciente so evakuirali iz nekaterih zdravstvenih ustanov, ki so še delovale po močnih potresih pred dvema tednoma, saj so se v stavbah pojavile razpoke, je Koca dejal sporočil na Twitterju. Na posnetkih turške tiskovne agencije DHA je videti evakuacijo bolnišnice v Antakyi, televizijska postaja NTV pa je poročala, da so evakuirali še eno bolnišnico v mestu Iskenderun.

AFOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Včerajšnjemu sunku je nekaj minut zatem sledil še nekoliko šibkejši z magnitudo 5,8, epicenter je bil v kraju Samandag v provinci Hatay.

Potres z magnitudo 6,4 je jug Turčije stresel v ponedeljek ob 20.04 po krajevnem času, njegovo žarišče pa je bilo v provinci Hatay v kraju Defne. Kmalu je sledil še en potres z magnitudo 5,8. Ta je imel žarišče v turškem kraju Samandag, okoli 20 kilometrov vzhodno od kraja Defne. Turški urad za obvladovanje naravnih nesreč je v ponedeljek približno 20 minut po prvem potresu zabeležil še dva potresa z magnitudo 5,2.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je dejal, da se bodo gradbena dela na skoraj 200.000 stanovanjih v enajstih potresno prizadetih provincah Turčije začela naslednji mesec, piše Reuters.