Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

V Belfastu se je danes po več kot pol stoletja začelo prvo sojenje za enega najbolj krvavih dogodkov v 30-letnem severnoirskem konfliktu - krvavo nedeljo, ko so britanski vojaki v Londonderryju na Severnem Irskem leta 1972 ubili 14 neoboroženih mirnih protestnikov. Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov.

Nekdanji britanski vojak, ki so ga identificirali samo kot vojak F, je obtožen, da je omenjene zločine storil v nedeljo, 30. januarja 1972, ko je z drugimi britanskimi vojaki streljal na množico mirnih katoliških protestnikov za državljanske pravice v Londonderryju na Severnem Irskem. Italijanska tiskovna agencija Ansa navaja, da so takrat s polavtomatskimi puškami izstrelili več kot sto nabojev na mirne protestnike in jih ubili trinajst. Še eden je kasneje podlegel ranam v bolnišnici.

Dogodek je postal znan pod imenom krvava nedelja, čeprav ni bil najbolj krvav dogodek v severnoirskem konfliktu med privrženci enotne Irske, večinoma katoličani, in podporniki Velike Britanije, večinoma protestanti.

Obtoženi vojak se je decembra lani na sodišču izjasnil za nedolžnega in zaprosil za razveljavitev primera, vendar je sodnik njegovo zahtevo zavrnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danes je v sodni dvorani sedel za črno zaveso, skrit pred pogledi javnosti.

Obtožen je, da je med oboroženim zatiranjem mirnega protesta ubil dva protestnika, Jamesa Wraya in Williama McKinneyja, ter poskušal ubiti še pet drugih. Po poročanju Anse bodo trije od petih ranjenih med pričami tožilstva na sojenju, do katerega je prišlo po dolgi kampanji sorodnikov žrtev, ki so hoteli doseči pravico.

Britanska vlada je namreč dolgo trdila, da so vojaki odgovorili na streljanje teroristov iz paravojaške skupine Irska republikanska armada. Šele leta 2010 je uradno priznala, da so bile žrtve nedolžne in da so nekatere ustrelili v hrbet ali celo, ko so na tleh mahale z belim robčkom. V vladni preiskavi so ugotovili, da vojaki niso imeli nikakršnega povoda za streljanje in da so bili vsi ubiti nedolžni.

Sojenje bo trajalo več tednov in bo po poročanju Anse verjetno znova razvnelo razpravo o zgodovinski odgovornosti tistih, ki so sodelovali v konfliktu, ki je trajal vse od poznih 60. let prejšnjega stoletja do podpisa velikonočnega sporazuma leta 1998.