  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    Britanski vojaki so s polavtomatskimi puškami izstrelili več kot sto nabojev na mirne protestnike in jih ubili trinajst. Še eden je kasneje podlegel ranam v bolnišnici. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    Galerija
    Britanski vojaki so s polavtomatskimi puškami izstrelili več kot sto nabojev na mirne protestnike in jih ubili trinajst. Še eden je kasneje podlegel ranam v bolnišnici. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    STA
    15. 9. 2025 | 17:30
    15. 9. 2025 | 17:30
    2:59
    A+A-

    V Belfastu se je danes po več kot pol stoletja začelo prvo sojenje za enega najbolj krvavih dogodkov v 30-letnem severnoirskem konfliktu - krvavo nedeljo, ko so britanski vojaki v Londonderryju na Severnem Irskem leta 1972 ubili 14 neoboroženih mirnih protestnikov. Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov.

    Nekdanji britanski vojak, ki so ga identificirali samo kot vojak F, je obtožen, da je omenjene zločine storil v nedeljo, 30. januarja 1972, ko je z drugimi britanskimi vojaki streljal na množico mirnih katoliških protestnikov za državljanske pravice v Londonderryju na Severnem Irskem. Italijanska tiskovna agencija Ansa navaja, da so takrat s polavtomatskimi puškami izstrelili več kot sto nabojev na mirne protestnike in jih ubili trinajst. Še eden je kasneje podlegel ranam v bolnišnici.

    Dogodek je postal znan pod imenom krvava nedelja, čeprav ni bil najbolj krvav dogodek v severnoirskem konfliktu med privrženci enotne Irske, večinoma katoličani, in podporniki Velike Britanije, večinoma protestanti.

    image_alt
    Britanski vojak obtožen zaradi umora na krvavo nedeljo

    Obtoženi vojak se je decembra lani na sodišču izjasnil za nedolžnega in zaprosil za razveljavitev primera, vendar je sodnik njegovo zahtevo zavrnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danes je v sodni dvorani sedel za črno zaveso, skrit pred pogledi javnosti.

    Obtožen je, da je med oboroženim zatiranjem mirnega protesta ubil dva protestnika, Jamesa Wraya in Williama McKinneyja, ter poskušal ubiti še pet drugih. Po poročanju Anse bodo trije od petih ranjenih med pričami tožilstva na sojenju, do katerega je prišlo po dolgi kampanji sorodnikov žrtev, ki so hoteli doseči pravico.

    Britanska vlada je namreč dolgo trdila, da so vojaki odgovorili na streljanje teroristov iz paravojaške skupine Irska republikanska armada. Šele leta 2010 je uradno priznala, da so bile žrtve nedolžne in da so nekatere ustrelili v hrbet ali celo, ko so na tleh mahale z belim robčkom. V vladni preiskavi so ugotovili, da vojaki niso imeli nikakršnega povoda za streljanje in da so bili vsi ubiti nedolžni.

    Sojenje bo trajalo več tednov in bo po poročanju Anse verjetno znova razvnelo razpravo o zgodovinski odgovornosti tistih, ki so sodelovali v konfliktu, ki je trajal vse od poznih 60. let prejšnjega stoletja do podpisa velikonočnega sporazuma leta 1998.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nezakonite naselbine in požiganje polj pod ameriškim okriljem

    Prvo nadstropje hiše, v kateri živim, je zgradil pradedek pred več kot 300 leti, pred nastankom ZDA.
    14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Otroška nagajivost

    Policist v civilu naj bi udaril 12-letnika in mu grozil s smrtjo

    O klofuti so že obveščeni specializirani tožilci, sprožen je bil tudi notranjevarnostni postopek.
    Aleksander Brudar 30. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Študentski protesti

    Ostrostrelci na strehah univerz

    Iz nasprotovanja moriji v Gazi solidarnost med tisoči študentov od New Yorka do Ljubljane.
    Mirt Bezlaj 13. 5. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Smrt Tyra Nicholsa

    Prostesti ob novi žrtvi policijskega nasilja

    Po brutalnem umoru so v ameriški družbi spet zazevali rasni, politični in sociološki razkoli.
    Barbara Kramžar 29. 1. 2023 | 21:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Severna IrskaVelika Britanijakrvava nedeljaIrska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Po uboju Charlieja Kirka

    Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

    FBI preiskuje 22-letnega osumljenca, Trump obtožuje demokratskega donatorja Georgea Sorosa.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 15. 9. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belfast

    Po več kot 50 letih prvo sojenje za poboj irskih protestnikov

    Nekdanjemu britanskemu vojaku sodijo zaradi dveh umorov in petih poskusov umorov na krvavo nedeljo.
    15. 9. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Burna noč novopečenih evropskih prvakov v Rigi

    Nemški košarkarji so si dali po finalnem zmagoslavju na eurobasketu pošteno duška. Na slovesni razglasitvi pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo