Po veliki zmagi AfD več tisoč Nemcev na protestih

Več tisoč ljudi se je danes v Berlinu zbralo na protestu proti skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD), potem ko je stranka na nedeljskih deželnih volitvah v Saški-Anhalt dosegla velik uspeh. Policija je število udeležencev pri Brandenburških vratih ocenila na okoli 5000, organizatorji pa so navedli približno 14.000 ljudi. Protest je po navedbah policije minil brez večjih incidentov.

Protestniki so z napisi in vzkliki opozarjali na krepitev skrajne desnice. Med drugim so nosili transparente z napisi »Fašizem ni alternativa« in »Ustavite naciste AfD«, množica pa je vzklikala »Vsi skupaj proti fašizmu«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med udeleženci je bila tudi vidna nemška podnebna aktivistka Luisa Neubauer, protesta pa se je udeležilo tudi več vodilnih kandidatov Zelenih in Levice pred deželnimi volitvami v Berlinu 20. septembra.

Včerajšnja zmaga skrajno desne stranke AfD je številne Nemce pognala na ulice. FOTO: Maryam Majd/ Reuters

Shodi proti AfD niso potekali le v nemški prestolnici. V bližnjem Potsdamu se je zbralo več sto ljudi, proteste pa so pripravili tudi v več krajih v Mecklenburg-Predpomorjanskem, kjer bodo prav tako 20. septembra volitve v nov deželni parlament.

Protesti sledijo prepričljivi zmagi AfD na nedeljskih volitvah v vzhodnonemški deželi Saški-Anhalt. Stranka je prejela skoraj 44 odstotkov glasov, vendar ni osvojila absolutne večine. Večina drugih nemških strank koalicijsko sodelovanje z AfD še naprej zavrača.

Nemški kancler in predsednik CDU Friedrich Merz je po volitvah dejal, da ga je rezultat AfD šokiral. Njegova CDU je v Saški-Anhalt utrpela hud poraz, Merz pa je kljub temu poudaril, da namerava nadaljevati reforme, ki jih po njegovih besedah Nemčija potrebuje.