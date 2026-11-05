Po vmesnih se začenja boj za predsedniške volitve

Ameriški volivci so predsednika Donalda Trumpa zaradi vojne z Iranom in z njo povezane draginje kaznovali z velikim porazom republikancev na zvezni in državni ravni. Toda v ZDA se že obračajo k naslednjim volitvam. Predsedniške bodo šele čez dve leti, toda nihče noče izgubljati časa.

V republikanskih vrstah je prvo bombo vrgel podpredsednik J. D. Vance, ki je od začetka nasprotoval vojaškemu obračunu z iranskimi ajatolami. Tudi zato je med glavnimi kandidati za voditelja desnice, ki si je šele začela celiti globoke volilne rane. Izguba nadzora nad predstavniškim domom in senatom ter več guvernerskih položajev na vmesnih volitvah niso neobičajni; te volitve so praviloma referendum o delu predsednika. Toda tokrat izid oba tabora razumeta drugače: demokrati v njem vidijo prerod, republikanci pa začetek razgradnje zahodne ­civilizacije.