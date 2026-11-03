Po vmesnih volitvah na muhi demokratov tudi Melania Trump

Ameriške vmesne volitve bodo preoblikovale razmerje moči v Washingtonu in odločile tudi o tem, koliko manevrskega prostora bodo imeli demokrati za nadzor nad Trumpovo administracijo. Če bodo prevzeli večino v vsaj enem od domov kongresa, lahko pričakujemo preiskave poslovnih interesov predsednikove družine, pod drobnogledom pa bi se lahko znašla tudi Melania Trump.

»Menim, da del predsednikovih finančnih interesov poteka prek prve dame,« je v pogovoru za Delo ocenil Richard Painter, nekdanji pravni svetovalec Bele hiše za etiko v administraciji Georgea W. Busha.