Po volitvah so zmagovalci vsi

Ne le neuradni rezultati, tudi odzivi na nedeljske lokalne volitve pričajo o tem, da globoko politično razcepljena ni le sama Moldavija, temveč tudi zunanje poglede na tamkajšnje dogajanje narekuje nova hladna vojna. Medtem ko so zahodni mediji poročali o »dosledni, ne pa vsesplošni podpori« za vladajočo proevropsko stranko Akcija in solidarnost, so v Rusiji obveščali, da so zmagovalci volitev opozicijski socialisti.