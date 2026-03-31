Po vplutju ruskega tankerja: sto tisoč ton nafte dovolj le za nekaj dni

Vojska bo najprej poskrbela za lastne rezerve, pravijo Kubanci, s katerimi je bilo mogoče navezati stike.

Ko so Rusi z ladjo Anatolij Kolodkin te dni pripeljali 100.000 ton nafte v kubansko pristanišče Matanzas sto kilometrov vzhodno do Havane, se je novica v trenutku razširila po otoku. Drugih novic ni, saj se razen električnih mrkov in pomanjkanja goriva, hrane, zadnje čase tudi vode, ne dogaja nič. Tudi nezadovoljstvo, ki je izbruhnilo v nekaj krajih, so agenti in vojaki utišali. Na ladjo z gorivom so Kubanci čakali tri mesece, od dneva, ko so Američani v Caracasu ugrabili samodržca Nicolása Madura, prej pa pobili njegovih dvaintrideset kubanskih stražarjev. Tretjega januarja je na Kubi usahnila nafta, pa tudi denarja iz Caracasa, ki je pritekal četrt stoletja, ni bilo več. Ne Caracas ne Havana doslej nista poročala o usodi več deset tisoč kubanskih zdravnikov, učiteljev in drugih ...