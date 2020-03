Po vzporednih volitvah v vodstvu opozicijska stranka Olano

Na parlamentarnih volitvah na Slovaškem je glede na izide vzporednih volitev, ki jih je objavila televizija Markiza, v vodstvu opozicijska desnosredinska stranka Olano, ki je dobila 25,8 odstotka glasov. Doslej vladajoča socialdemokratska stranka Smer naj bi dobila slabih 15 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.Na tretje mesto se je glede na izide vzporednih volitev uvrstila liberalna stranka PS/Spolu z 9,7 odstotka glasov, na četrto pa skrajno desna Ljudska stranka naša Slovaška (LSNS). Tako se, kot kaže, niso uresničile napovedi o veliki podpori nacionalistom.Stranka Olano, ki je v predvolilni kampanji stavila na boj proti korupciji, naj bi dobila 45 sedežev v 150-članskem parlamentu in lahko računa na mandat za sestavo nove vlade.Olano je v parlamentu že deset let, a Slovaki jo še vedno razumejo kot protestno stranko, njen karizmatični vodja Igor Matovič pa vedno znova preseneča s protestnimi akcijami. Nedavno je na vilo socialdemokratskega finančnega ministra v Cannesu obesil transparent z napisom Last Slovaške, saj da je bila kupljena z ukradenim denarjem državljanov.Končni izidi volitev, ki jih je zaznamovala visoka udeležba, bodo znani v nedeljo. To so bile sicer prve parlamentarne volitve po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka pred dvema letoma. Umor novinarja, ki je preiskoval vpliv mafije v slovaški družbi, je v državi sprožil množične proteste in je globoko pretresel slovaško družbo.