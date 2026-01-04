  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po zajetju Madura: »To je kri za nafto. Nič nima opraviti z mamili»

    Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost.
    Mnogi Venezuelci so zbežali na Florido. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Mnogi Venezuelci so zbežali na Florido. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    STA, R. I.
    4. 1. 2026 | 06:59
    4. 1. 2026 | 07:39
    7:18
    A+A-

    Izseljenci iz Venezuele na Floridi, kakor tudi venezuelski begunci po državah Latinske Amerike so v soboto proslavljali ameriški napad in aretacijo predsednika Nicolasa Madura, po ZDA pa je bilo več protestov, ker si številni Američani ne želijo nove vojne za nafto, poročajo ameriški mediji.

    Ameriške televizije so v soboto zvečer po krajevnem času v neposrednem prenosu prikazovale prevoz Madura in njegove soproge Cilie Flores iz vojaške baze Stewart severno od New Yorka proti zveznemu zaporu v Brooklynu, kjer se je zbrala večja množica.

    image_alt
    Dolga senca Washingtona nad Latinsko Ameriko: kdo vse je na seznamu preganjanih

    Na trgu Times Square sredi velemesta pa se je zbrala velika množica protestnikov, ki so izrazili nasprotovanje načrtom predsednika Donalda Trumpa, da prevzame vodenje Venezuele in njeno nafto.

    Protesti so potekali tudi pred Belo hišo v Washingtonu, čeprav je Trump od božično-novoletnih praznikov na svojem posestvu na Floridi, kjer je imel po napadu na Venezuelo v soboto novinarsko konferenco. Protesti so prav tako potekali v Bostonu, Los Angelesu, Chicagu, Atlanti in Minneapolisu, poroča televizija CNN.

    Venezuelski izseljenci na Floridi pa so v mestu Doral mahali z zastavami, plesali in se veselili usode Madura, ki so ga v New Yoku na zveznem sodišču obtožili več kaznivih dejanj, povezanih z mamili in trgovino z orožjem, poroča televizija NBC.

    Mnogi Venezuelci – večinoma premožnejši – so zbežali na Florido, že ko je v državi oblast prevzel socialist Hugo Chavez, po letu 2013, ko ga je nasledil Maduro, pa je državo zapustilo že več kot osem milijonov ljudi.

    Čeprav ima največje zaloge nafte na svetu, je Venezuela nazadnje zaradi sankcij in propadajoče infrastrukture načrpala le okrog milijon sodov nafte na dan. Pod Madurom je prišlo do hude gospodarske krize, 80 odstotkov prebivalcev živi v revščini, poroča NBC.

    Begunci so se prijetja Madura tako veselili tudi večjih mestih Latinske Amerike, kot sta kolumbijska Bogota in argentinski Buenos Aires.

    Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost. Ljudje so izpraznili trgovine z živili, po prestolnici pa je videti oborožene pripadnike paravojaških levičarskih skupin, poroča NBC.

    V ZDA so opozicijski demokrati kritični in za danes napovedujejo telefonske konference za razpravo o tem, kako onemogočiti Trumpa na poti v vojno z Venezuelo.

    Kongresnik iz Massachusettsa Jake Auchincloss je za CNN prepeičan, da napad na Venezuelo in zajetje Madura nimata nobene povezave z mamili. »To je kri za nafto. Nič nima opraviti z mamili. Ta gre večinoma v Evropo, kokain pa ni droga, ki ubija Američane. To je fentanil, ki prihaja iz Kitajske,« je dejal.

    »Dejanja Donalda Trumpa v Venezueli ne prispevajo k večji varnosti Amerike. Dejstvo, da je Maduro surov, nezakonit diktator, ne spremeni dejstva, da je bilo to dejanje nezakonito in nespametno. To smo že videli. Vojne za spremembo režima ali nafto se spremenijo v kaos, ki ga plačajo ameriške družine,« je med drugim na omrežju X objavila nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris.

    Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost. FOTO: John Lamparski/Afp
    Po ameriškem napadu na Caracas sicer v državi in širši regiji vlada negotovost. FOTO: John Lamparski/Afp

    Trump je v soboto potrdil, da je njegov cilj nadzor nad venezuelsko nafto, ko je dejal, da bodo tja poslali ameriške naftne družbe, ZDA pa bodo prodajale nafto, ki jo bodo pridobile tam.

    »Izraz bizarno niti približno ne opisuje tega, kar smo pravkar slišali od predsednika ZDA,« je na omrežju X objavil venezuelski opozicijski politik in nekdanji direktor državne naftne družbe Pedro Burelli, ki je sicer pohvalil ameriško vojaško akcijo in aretacijo Madura.

    Iz Latinske Amerike večinoma prihajajo kritike ameriškega posega v suverenost Venezuele. Nekdanji mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je vdor ZDA označil za napad na suverenost Venezuele in Madurovo zajetje na omrežju X opisal kot ugrabitev.

    »ZDA so ravnale kot globalni tiran. Ne pozabite, da je današnja minljiva zmaga lahko jutrišnji hud poraz,« je zapisal.

    Argentinski predsednik in Trumpov zaveznik Javier Milei je ameriško operacijo pohvalil, kritizirala pa sta jo med drugimi predsednika Brazilije Luis Inacio Lula da Silva in Mehike Claudia Sheinbaum.

    Najbolj ostri so bili Kubanci, ki jim je državni sekretar Marco Rubio skupaj s Trumpom na novinarski konferenci zagrozil, da jih lahko čaka podobna usoda.

    image_alt
    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    »Ta strahopetna ameriška agresija je kaznivo dejanje in kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN,« je med drugim sporočilo zunanje ministrstvo Kube in dodalo, da Kuba podpira izjavo venezuelske podpredsednice Delcy Rodriguez, ki je napad označila za poskus spremembe režima in prevzem nadzora nad venezuelsko nafto.

    Kubanska vlada je v soboto organizirala demonstracije v podporo Venezueli in Maduru, ki se jih je v Havani udeležilo 30.000 ljudi, poroča NBC.

    Venezuela je medtem zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN, ki bo v ponedeljek, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je preko tiskovnega predstavnika izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja v Venezueli z ameriškim vojaškim ukrepom, ki ima lahko zaskrbljujoče posledice za regijo.

    Venezuelsko vrhovno sodišče za vodenje države pooblastilo podpredsednico

    Venezuelsko vrhovno sodišče je pozno v soboto po krajevnem času podpredsednico Delcy Rodriguez pooblastilo za začasno vodenje Venezuele, potem ko so ZDA z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura.

    Sodišče je sklenilo, da bo Rodriguezova »prevzela in kot vršilka dolžnosti izvajala vse atribute, dolžnosti in pooblastila, ki so neločljivo povezani s predsedniško funkcijo ... da se zagotovi upravna kontinuiteta in celovita obramba naroda«.

    Vrhovni sodniki pa niso razglasili, da je Maduro trajno odsoten s položaja. Takšna odločitev bi v skladu z venezuelsko zakonodajo pomenila, da bi morali v državi v 30 dneh izvesti volitve.

    Rodriguez je pred tem v televizijskem nagovoru dejala, da je vlada v Caracasu pripravljena braniti državo in njene naravne vire, Maduro pa po njenih besedah ostaja edini predsednik države. Ameriško operacijo je označila za kršitev ustanovne listine ZN, Washington pa pozvala k izpustitvi Madura.

    Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v soboto zatrdil, da je venezuelska podpredsednica »ugotovila, da nima druge izbire, kot da sodeluje«, Venezueli pa zagrozil z morebitnim drugim, še silovitejšim valom napadov.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Napad na Venezuelo

    Venezuelski Slovenci dogajanje v domovini spremljajo s tesnobo in veseljem

    V zadnjih letih je državo, ki jo je čavistična oblast politično in gospodarsko opustošila, zapustilo med sedem in osem milijonov ljudi.
    Gašper Završnik 4. 1. 2026 | 06:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kronika stopnjevanja napetosti

    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Podobno usodo je doživela Panama v času Manuela Noriege leta 1989, ki so mu prav tako sodili v ZDA.
    Tone Hočevar 3. 1. 2026 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški imperializem

    Dolga senca Washingtona nad Latinsko Ameriko: kdo vse je na seznamu preganjanih

    ZDA imajo pestro zgodovino posredovanj v Latinski Ameriki. Venezuela nikakor ni prva.
    3. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trump in Maduro

    V Caracasu na ulicah Madurovi podporniki, venezuelski izseljenci slavijo

    Venezuela za izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, Slovenija poziva k mednarodnemu pravu.
    3. 1. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelaNicolas MaduroDonald TrumpZDAkriza v Venezueli

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    New Delhi, Agra in Radžastan

    V deželi mogulov in maharadž

    Naključen ogled dokumentarnega filma o Radžastanu, želje po toplem vremenu in že smo sedeli na letalu za New Delhi.
    4. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo