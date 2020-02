Po zavrnitvi petih pristanišč križarki dovoljeno zasidranje v Kambodži

Potniki bodo lahko zapustili ladjo in se vrnili domov iz glavnega mesta Kambodže Phnom Penh. FOTO: Reuters

Po tem, ko je v zadnjih dneh križarko Westerdam zaradi strahu, da so na krovu potniki, okuženi s koronavirusom, zavrnilo pet azijskih pristanišč, je danes ta dovoljenje za zasidranje dobila v Kambodži, poroča BBC.Na križarki Westerdam je več kot 2000 ljudi, a pri nobenem niso zaznali okužbe oziroma simptomov koronavirusa. V torek se je ladja poskusila zasidrati v Bangkoku, a so jo zavrnili. Križarko je tajska mornarica pospremila iz tajskega zaliva, od koder je plula proti Kambodži. Danes zjutraj je ladja končno prispela v pristaniško mesto Sihankoikville. Poleg Tajske so vplutje križarke zavrnili tudi Tajvan, Guam, Filipini in Japonska.»Bilo je že toliko trenutkov, ko smo mislili, da se odpravljamo domov, pa smo se morali vrniti na morje,« je za Reuters povedala potnicaiz ZDA in dejala, da je bil »pogled na kopno to jutro osupljiv«.Westerdam, ki ga vodi ameriška linija Holland America, je 1. februarja odpotovala v Hongkong s 1455 potniki in 802 članoma posadke. Križarjenje naj bi trajalo dva tedna, a so bile že od začetka prisotne skrbi glede preskrbe z gorivom in hrano.Kapitan ladjeje dejal, da se je ladja zasidrala zunaj Sihanoukvilla, da bi lahko pristojnim službam na krovu omogočili zdravstvene preglede. Potniki bodo lahko nato zapustili ladjo in se vrnili domov iz glavnega mesta Kambodže Phnom Penh.Z ameriškega veleposlaništva v Kambodži so sporočili, da so poslali ekipo, ki bo svojim državljanom pomagala pri načrtovanju njihove poti.Odločitev Kambodže, da sprejme MS Westerdam, je pohvalil šef Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). To je bil »primer mednarodne solidarnosti, ki smo jo dosledno pozivali«, je dejal generalni direktor