Nočna mora blizu Manile: obupano iskanje ujetih delavcev pod ruševinami

Blizu Manile se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. En moški je v nesreči umrl, rešili so 26 ljudi, 14 ur po nesreči pa še vedno pogrešajo 23 oseb, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na filipinske oblasti.

Nesreča se je zgodila okoli 3. ure po lokalnem času. Zrušila se je še nedokončana devetnadstropna zgradba v mestu Angeles City blizu filipinske prestolnice.

Mestne oblasti so sporočile, da so iz porušene zgradbe in še dveh sosednjih, ki sta bili prav tako prizadeti, rešili 26 ljudi, pri čemer so nekateri huje poškodovani, 65-letni moški iz Malezije pa je v nesreči umrl.

»Reševanje bomo nadaljevali, dokler ne bomo našli tistih, ki so bili ujeti. Še vedno so živi ljudje, v to sem prepričan,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vršilec dolžnosti vodje filipinskih gasilcev Rico Kwan Tiu.

Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešanih delavci, ki ponoči običajno prespijo na gradbišču. Zakaj se je stavba porušila, še ni jasno.