Počasen napredek ukrajinskih sil še ni razlog za skrb

Od začetka ukrajinske protiofenzive je minilo šele nekaj tednov, njen potek pa je v minulih dneh sprožil ugibanja o tem, ali je ta že izgubila sapo. Analitiki opozarjajo, da je za pesimizem še prezgodaj in da počasnejši napredek od pričakovanega ne zmanjšuje možnosti uresničitve dolgoročnih vojaških ambicij napadene države.

Ukrajina nadaljuje z ofenzivnimi akcijami proti ruski vojski. Cilji sedanjih ukrajinskih operacij po vsem sodeč niso le teritorialni. Prigožin: Obrambno ministrstvo z ocenami zavaja ruski narod.

Iz poročil s fronte je razvidno, da Ukrajina nadaljuje z ofenzivnimi akcijami proti ruski vojski na jugu in jugovzhodu države in da v okolici več vasi, ki jih je zasedla v prvih dneh protiofenzive, poskuša utrditi svoje položaje. Okrepljeni ruski obrambni položaji na zahodnem delu Zaporoške oblasti in vzdolž južne fronte Ukrajincem preprečujejo, da bi napredovali hitro. A to po oceni ameriškega inštituta za raziskave vojne (ISW) ne pomeni, da je ukrajinski zagon pošel.

Pripravljanje terena za nadaljnje faze

O nadaljevanju ukrajinskih akcij so pričale tudi vesti globoko iz zasedenih ozemlji, vključno o napadu na most, ki povezuje krimski polotok z deli Hersonske oblasti pod nadzorom ruskih okupatorjev. Most Čongar po poročanju Reutersa velja za eno ključnih poti, ki jih ruska vojska uporablja za oskrbovanje svojih sil na jugu Ukrajine. Predstavnik ruske administracije v okupiranih delih Hersonske oblasti Vladimir Saldo je vztrajal, da napad na most, katerega obnova bo najverjetneje vzela več tednov, ne bo vplival na potek »posebne vojaške operacije« in zagrozil s povračilnimi ukrepi.

Satelitski posnetek ukrajinskih ozemelj pod nadzorom Rusije. FOTO: Planet Labs/Reuters

Napad pritrjuje ugotovitvam analitikov, da cilji sedanjih ukrajinskih operacij niso le teritorialni, ampak da Ukrajina poskuša pripraviti pogoje za nadaljnje faze protiofenzive. Kot opozarjajo pri inštitutu ISW, so predstavniki Kijeva v preteklosti večkrat poudarili, da bo protiofenzivo sestavljala vrsta postopnih in zaporednih akcij in da bi bilo njeno uspešnost napačno ocenjevati zgolj na podlagi zaseženih kilometrov ozemlja.

»Izvajali bomo zelo pametne ofenzivne operacije,« je ob robu konference za obnovo Ukrajine v Londonu dejal ukrajinski premier Denis Šmigal, rekoč, da bo protiofenziva zato trajala nekoliko dlje. »Imamo namen, da se premaknemo in gremo naprej. Šli bomo naprej ... in absolutno sem optimističen glede osvoboditve vseh naših dežel, ki so jih okupirali Rusi.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Zahod ta teden pozval k potrpežljivosti. FOTO: Sergei Supinsky/Afp

Prigožin znova ostro nad Kremelj

V Šmigalovih besedah je odmevalo nekaj dni staro sporočilo ukrajinskega predsednika, ki je zahodne zaveznike med intervjujem za BBC pozval k potrpežljivosti. »Na bojnem polju bomo napredovali tako, kot se nam zdi najboljše,« je dejal Zelenski in poudaril, da vojna ni holivudski film, v katerem je rezultate mogoče pričakovati takoj.

Čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo vztrajal, da je Ukrajina v zadnjih tednih utrpela znatne izgube in da se je njena protiofenziva sprevrgla v mrtvilo, je njegov obrambni minister Sergej Šojgu dan zatem opozoril, da kljub zmanjšanju aktivnosti in pregrupiranju ukrajinskih sil na frontni črti, te niso izgubile potenciala za ofenzivne akcije.

Nad potekom protiofenzive je po vsem sodeč bistveno bolj zaskrbljen vodja Wagnerjeve skupine Jevgenij Prigožin, znan tudi po svojem več mesecev trajajočem sporu z ruskim obrambnim ministrstvom. Ustanovitelj zloglasne zasebne vojske je vodstvo ministrstva obtožil, da s svojimi ocenami zavaja ruski narod in da ruske sile pospešeno izgubljajo ozemlje v Ukrajini. »Ogromni kosi ozemlja so bili predani sovražniku,« so njegove besede povzeli tuji mediji. »Nekega dne se bo Rusija zbudila in ugotovila, da je bil tudi Krim predan Ukrajini.«