Počasi, previdno in naprej negotovo

Čeravno je novi koronavirus še vedno med nami, med Francozi prav tako, se javno življenje mora zlagoma vrniti, kajti v nasprotnem se bo, kot je pred nedavnim izjavil predsednik vlade Edouard Philippe, domala vse sesulo. Danes so po 55 dnevih zatorej nekoliko razrahljali strogo zapovedano ostajanje doma, a pot do sproščenosti je v Franciji še dolga.



Po uradnih podatkih je od pojava novega koronavirusa za Covidom-19 umrlo 26.380 Francozov, še v nedeljo se jih je 22.569 zdravilo v bolnišnici, 2776 med njimi na intenzivni negi. Zdravstvene razmere ostajajo naprej resne posebno v regijah, kot so Pariška regija, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté in Grand Est ter čezmorska skupnost Mayotte, kjer naj bi tudi v prihodnje veljali poudarjeno strogi previdnostni ukrepi: v Parizu, denimo, pri uporabi javnih prevoznih sredstev med jutranjo in popoldansko konico (potniki naj bi predložiti potrdilo delodajalca oziroma potrdilo o nujnem premikanju po mestu).



Kakor velja domala povsod po Evropi, je še vedno zapovedana fizična razdalja, prepovedano pa povezovanje več kot deset oseb na javnih mestih. Za povrhu morajo vsi Francozi, starejši od enajst let, na avtobusih, vlakih, v podzemni železnici ... nositi masko, v nasprotnem jih čaka globa v višini 135 evrov; pariške oblasti menda skrbijo, da jih zainteresiranim po vnaprejšnji spletni prijavi v določenih lekarnah delijo zastonj. ​

Ne v kino ne na plažo

Od danes, ko so v Franciji odprli tudi trgovine, knjigarne, frizerski saloni, cvetličarne ..., smejo Francozi na ulico brez potrdila, da morajo nujno od doma, a pisni dokaz naj bi še naprej potrebovali za premike, daljše od sto kilometrov. Zlagoma se vrača življenje tudi v šole, po besedah pristojnega ministra Jean-Michela Blanquerja za Journal du dimanche naj bi do konca maja vsaj enkrat sedel v šolsko klop prav vsak učenec ...



Meje z evropskimi sosedami bodo zaprte najmanj do 15. junija, izjemoma jih smejo prečiti čezmejni delavci, razlog pa so lahko tudi družinske zadeve (skrb za otroka, na primer), medtem ko bodo po besedah notranjega ministra Christopha Castanerja schengenske meje zaprte do nadaljnjega. ​Ker se virus še ni potuhnil, kaj šele izginil, bodo mnogi Francozi tudi v prihodnje delali od doma, vsaj do junija bodo zaprti lokali, kavarne, restavracije, kinodvorane, muzeji ..., in tudi do plaž praviloma ne bo možno dostopati; razen še se bodo drugače odločile lokalne oblasti.

Do 10. julija

Kdaj bi se lahko življenje v Franciji utirilo kolikor toliko po starem, je prehitro napovedovati. Kljub postopnem rahljanju ukrepov so francoski parlamentarci minuli konec tedna podaljšali izredne zdravstvene razmere do 10. julija ... Medtem mediji in stroka poročajo o številnih tegobah Francozov: o poglabljanju socialnih razlik, problematiki šolanja na domu, o nevzdržnih razmerah v revnih predmestjih, tudi o nasilju nad ženskami in otroki, kakor še o vseprisotnem strahu pred drugim, morda celo hujšim valom okužb. Turistično leto bo prav tako posebno, kot kaže sedaj, prav daleč od doma francoski turisti ne bodo smeli.