Počasno izsuševanje močvirja bruseljske korupcije

Kupi gotovine v stanovanjih, aretirana podpredsednica evropskega parlamenta Eva Kaili in korupcija za interese Katarja je le nekaj glavnih značilnosti velike podkupovalne afere, ki je decembra zatresla Bruselj in se razvijala kot televizijska kriminalka. Belgijski pravosodni mlini sicer nadaljujejo delo, toda negotovo je, ali bodo na koncu res razkrite vse razsežnosti škandala, kakršnega v Bruslju še ni bilo. O Evi Kaili, ki je po izbruhu afere ostala brez podpredsedniškega položaja v evropskem parlamentu in članstva v skupini S&D, je bilo veliko razprav, ali je sploh primerno, da bo toliko časa v priporu. Eden od razlogov za razprave je bil njen mali otrok, s katerim skoraj ni imela stikov. V hišni pripor naj bi jo izpustili jutri ali v prihodnjih dneh.