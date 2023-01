Počasno vračanje iz trdnjave Evrope

V nadaljevanju preberite:

S hitrim povečenjem števila nezakonitih vstopo v EU po migracijskih poteh z juga evropska politika načrtuje odločnejše odzivanje. Zgolj lani je bilo vloženih skoraj milijon prošenj za azil. Danes o migracijsko-azilni problematiki razpravljajo notranji ministri v Stockholmu, migracije pa bodo tudi tema izrednega vrha EU čez dva tedna.

Čeprav EU že dolgo sprejema stališča in strategije o vračanju, se v praksi položaj še slabša. Po podatkih Eurostata je bilo leta 2021 izdanih 340.515 odločb o vrnitvi, uresničenih je bilo le 21 odstotkov. Delež se v primerjavi z leti prej manjša. Izvorne države ne kažejo veliko voljnosti za njihov sprejem.

EU želi s politiko korenčka in palice kot vzvod za pritisk na države izvora, predvsem v Afriki in Aziji, naj sprejmejo svoje državljane, uporabiti financiranje razvojne pomoči, trgovinsko politiko in dostop do vizumov.