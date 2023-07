Počitnice so tudi politično vprašanje

V nadaljevanju preberite:

Tokratni izgredi v Franciji so pokazali, kako destruktivno lahko rosno mladi ljudje porabljajo svojo energijo. Nekateri med izgredniki imajo komaj dvanajst ali trinajst let, velik del pa je mladoletnih, toda v uničevanju zasebne in javne lastnine so se izkazali v izjemni kolektivni zagretosti. Postavlja se vprašanje o vzgoji – kaj se dogaja s sodobnimi starši in kaj v šoli, kakšne posledice je morda pustila zdravstvena kriza –, in ker je čas počitnic, tudi o tem, koliko so te sploh še zelo blagodejne.