Pod plazovi umrlo več oseb

V soboto je kar osem ljudi umrlo v avstrijskih Alpah. Snežni plaz v okrožju Murtal v avstrijski zvezni deželi Štajerska je odnesel tri člane od skupine sedmih čeških smučarjev. Kljub hitri pomoči so vsi trije umrli, so navedli pri avstrijski policiji.

V soboto zjutraj pa je plaz skupino sedmih smučarjev, ki so smučali izven urejenih prog, zajel tudi na območju Pongau blizu Salzburga. Umrli so štirje, eden je bil hudo poškodovan, navaja poročilo francoske tiskovne agencije AFP. »Kljub jasnim in ponavljajočim se opozorilom so se znova zgodili številni plazovi, žal s smrtnimi izidi,« je dejal Gerhard Kremser, vodja gorske reševalne službe v okrožju Pongau.

Na enakem območju je v soboto zjutraj plaz odnesel še enega turnega smučarja, ki je prav tako umrl.

V francoskih Alpah pa je pod plazom včeraj umrl britanski smučar.

Po nedavnem obilnem sneženju je v Alpah umrlo že več oseb. V torek je plaz zasul 13-letnega Čeha, ki je smučal izven urejenih prog v avstrijskem alpskem letovišču Bad Gastein. Prejšnjo nedeljo je v plazu v tirolskem smučarskem središču Weerberg v zahodni Avstriji umrl 58-letni smučar.

V sosednji Švici je v petek pod plazom umrl nemški državljan, štirje drugi pa so bili poškodovani. Prejšnji konec tedna je v Franciji umrlo šest smučarjev, ki so jih zajeli plazovi v različnih alpskih smučarskih središčih, še navaja AFP.