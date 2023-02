Pod plazovi v Švici in Avstriji umrlo deset ljudi

Število žrtev snežnih plazov v Avstriji še naprej narašča. Na Tirolskem je danes pod plazom umrl smučar. Na vzhodnem Tirolskem pa je plaz v soboto odnesel snežni plug, pri čemer je umrl voznik pluga. Ta konec tedna so tako plazovi na Tirolskem in sosednjem Predarlškem odnesli osem življenj. Še dve osebi sta pod plazom umrli v Švici.

V Längenfeldu v dolini Ötztal se je dopoldne sprožil snežni plaz, ki je pod seboj pokopal smučarja. O dogodku za zdaj ni znanih veliko podrobnosti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na vzhodnem Tirolskem pa je plaz v soboto zasul snežni plug, pri čemer je umrl 59-letni voznik. Vozilo in voznika so po iskalni akciji odkrili v zgodnjih jutranjih urah. Voznika je med zasutjem vrglo iz vozila in je pristal deset metrov ob vozilu na plazu.

Medtem so danes iz snega na Tirolskem mrtve izvlekli pet ljudi, med njimi tri smučarje, ki so jih plazovi pod seboj pokopali v soboto.

Od petka je v snežnih plazovih na Tirolskem in Predarlškem umrlo osem ljudi. Med smrtnimi žrtvami so tudi turisti iz Nove Zelandije, Kitajske in Nemčije.

Zaradi zaostrenih vremenskih razmer so oblasti zaradi plazov razglasile opozorilo četrte stopnje na petstopenjski lestvici.

Na Tirolskem so v soboto poročali o 30 snežnih plazovih, iz te zvezne dežele kot tudi iz Predarlškega pa so o novih plazovih poročali tudi danes. V kraju Warth am Arlberg so rešili osebo, ki jo je zasul plaz. V krajih Schwendau in Hopfgarten pa so se smučarji sami rešili iz snežne gmote, še poroča APA.

O smrtnih žrtvah zaradi plazu poročajo tudi iz Švice. V kantonu Graubünden sta se v soboto zjutraj ponesrečila 56-letna ženska in 52-letni moški, ki sta smučala izven označenih prog. Tretji član skupine jo je po navedbah švicarske policije odnesel brez poškodb. Reševalno akcijo so morali zaradi slabih vremenskih razmer prekiniti, je na spletni strani poročala nemška televizija ARD.