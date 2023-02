Pod ruševinami je lahko ujetih še več deset, sto tisoč ljudi

Po ponedeljkovem uničujočem potresu in popotresnih sunkih, ki so prizadeli Turčijo in Sirijo, število smrtnih žrtev še vedno narašča, upada pa upanje, da bi pod ruševinami našli preživele. Pod ruševinami je lahko po ocenah nekaterih strokovnjakov ujetih še več deset, sto tisoč ljudi. Po zadnjih podatkih je v potresu izgubilo življenje najmanj 21.000 ljudi, poroča AFP. Že pred dnevi pa je WHO napovedal, da bo verjetno število smrtnih žrtev preseglo 20.000.

Reševalna prizadevanja se nadaljujejo že peti dan v težkih razmerah in nizkih temperaturah. A je upanja po izteklem tridnevnem obdobju, ki je po mnenju strokovnjakov kritično okno za reševanje življenje, vse manj. Uradniki in zdravniki so v četrtek povedali, da je v Turčiji umrlo 17.674 ljudi, v Siriji pa 3.377, s čimer se je skupno število umrlih dvignilo na 21.051.

ZDA dale dovoljenje za pomoč in ustavile sankcije proti Siriji

Prve pošiljke pomoči Združenih narodov so prispele v četrtek na območja, ki so pod nadzorom sirskih upornikov. Medtem je ameriško ministrstvo za finance v četrtek sporočilo, da je izdalo dovoljenje za pomoč v potresu, ki bi sicer bila prepovedana s sankcijami, da pride do Sirije, navaja Guardian.

»Ameriške sankcije v Siriji ne bodo ovirale prizadevanj za reševanje življenj sirskega ljudstva,« je v izjavi dejal namestnik ministra za finance Wally Adeyemo. »Medtem ko programi sankcij ZDA že vsebujejo močne izjeme za humanitarna prizadevanja, danes ministrstvo za finance izdaja splošno licenco za odobritev prizadevanj za pomoč po potresu, tako da se lahko tisti, ki nudijo pomoč, osredotočijo na tisto, kar je najbolj potrebno: reševanje življenj in obnova.« Licenca velja šest mesecev. Razširja že veljavna široka humanitarna pooblastila.

ZDA bodo Turčiji in Siriji zagotovile 85 milijonov dolarjev začetne pomoči ob potresu, ki bo vključevala zdravila, zatočišča in druge zaloge, je napovedal predsednik Joe Biden. »Naša srca ostajajo z ljudmi Turčije in Sirije,« je zapisal na twitterju.

Svetovna banka bo Turčiji zagotovila 1,78 milijarde dolarjev. Države, vključno s Francijo in Nemčijo, so prav tako poslale denar in podporo, prav tako Grčija, ki je imela dolgotrajne spore s Turčijo. Velika Britanija namenja dodatna sredstva v višini 3 milijonov funtov (3,65 milijona dolarjev) za podporo iskalnim in reševalnim operacijam ter nujni pomoči v Siriji, je v četrtek sporočilo zunanje ministrstvo.

Reševalci nosijo 30-letnika, ki so ga živega rešili iz ruševin v Kahramanmarasu. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Iz Kahramanmarasa, ene od južnih turških provinc, ki jih je ponedeljkovem potres najbolj prizadel, je bilo evakuiranih najmanj 28.044 ljudi, piše Guardian. Od teh jih je bilo 23.437 evakuiranih po zraku in 4.607 po cestah in železnici, je sporočila turška agencija za obvladovanje nesreč.

Kot je poročal Reuters, je na stotisoče ljudi, ki so zaradi potresa ostali brez domov, nastanjenih v šotorih, postavljenih na stadionih in razporejenih v mestnih središčih. Sredozemska in egejska letovišča pa medtem zunaj potresnega območja odpirajo hotelske sobe za evakuirane.

V ponedeljek je jugovzhodno Turčijo in sever Sirije stresel potres z magnitudo 7,8. Čez nekaj ur je udaril še en potres z magnitudo 7,5. Na območje že prihaja mednarodna pomoč, v Turčijo se zgrinjajo reševalne ekipe z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Turška agencija za obvladovanje nesreč AHAD je sporočila, da je od potresov z magnitudo 7,8 in 7,6 zabeležila skoraj 650 popotresnih sunkov, zaradi česar so reševalna prizadevanja še težja in nevarnejša, saj ekipe za nujne primere prečesujejo močno oslabljene zgradbe. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa ocenjuje, da bi utegnilo biti v potresu skupno prizadetih kar 23 milijonov ljudi, od tega okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev.

V Maltayi delno porušila mošeja iz 13. stoletja

Turčija je sporočila, da se je v sedmih različnih provincah zrušilo skoraj 3000 zgradb, vključno z javnimi bolnišnicami. V provinci Maltaya se je delno porušila znamenita mošeja iz 13. stoletja, kjer se je zrušila 14-nadstropna zgradba z 28 stanovanji, v kateri je živelo 92 ljudi, poroča Guardian.