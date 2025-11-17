Pod vodo tudi restavracija najboljše italijanske kuharice

Iz zamejstva še vedno prihajajo novice o težkih razmerah po sinočnji ujmi. Na območju še vedno dežuje. V Versi so zaradi posledic močnega neurja popoldne evakuirali približno 300 ljudi, še vedno iščejo tudi pogrešani osebi v vasi Bračan na območju občine Krmin: 83-letno domačinko in 32-letnega Bavarca, ki naj bi bila pod ruševinami hiše. To je porušil plaz.

Med poplavljenimi objekti je tudi elitna, z Michelinovo zvezdico nagrajena restavracija L’Argine a Vencò chefinje Antonie Klugmann, nekdanje žirantke oddaje MasterChef, ki mnogim velja za najboljšo kuharico Italije.

Intervju z njo lahko preberete na tej povezavi.

Njena restavracija v Dolenjem v Brdih blizu meje s Slovenijo je popolnoma poplavljena, poroča italijanski tisk. Kuhinje, hladilne komore in prostori so pod vodo. Restavracijo je prekrilo blato.

»Od noči smo pod vodo, doslej še ni prišel nihče. Vse je pod vodo, pokrajina je postala jezero. Hladilniki in hladilne celice so izključeni. Sobe, ki smo jih ravno uredili, so znova povsem uničene,« je navedla na Instagramu.

Za Repubblico je navedla tudi, kako je prišlo do poplave. »Dvorana je bila polna, gostje so sedeli za mizami, ko smo začeli opažati, da se voda dviga. Evakuirali smo osebje in vse goste ter takoj postavili vreče za zaščito kuhinje,« je povedala.

A je pregrada zdržala le nekaj ur, nato pa popustila. »Ko je voda vdrla, ni bilo več mogoče ničesar storiti. Dvorana se je napolnila z blatom, kuhinjo je poplavilo. Znova so poškodovane sobe v pritličju, ki smo jih po letu in pol od prejšnjega neurja ponovno odprli pred komaj tednom dni. Že vem, da bo treba vse narediti na novo; spet bomo morali čakati, da se posušijo, in šele nato poskusiti začeti z novimi deli,« je še povedala ter dodala: »Čim več časa mine, tem bolj se bodo uničevali materiali v restavraciji, v kuhinji. A nikogar ni.«