Podaljšali okrepljen mejni nadzor

Danska je do 17. avgusta podaljšala okrepljeni nadzor na meji z Nemčijo in Švedsko, ki ga je začasno uvedla v začetku meseca po številnih protestih v večinsko muslimanskih državah zaradi sežiganja Korana na Danskem in v sosednji Švedski.

Z danskega pravosodnega ministrstva so danes sporočili, da so odločitev sprejeli po priporočilu danske varnostno-obveščevalne službe na podlagi ocene policije, da je »potrebno ohraniti začasno okrepljene napore na notranjih danskih mejah«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pravosodni minister Peter Hummelgaard je izpostavil, da nedavni protestni sežigi Korana vplivajo na trenutno stopnjo ogroženosti države. »Smo v resnem položaju in še naprej potrebujemo strožji nadzor na mejah, da bi preprečili grožnje, s katerimi se sooča Danska,« je pojasnil.

V okviru okrepitve varnostnih ukrepov po omenjenih protestih v večinsko muslimanskih državah je Danska naključne preglede na meji z Nemčijo in Švedsko uvedla 3. avgusta. Na meji je okrepila tudi policijsko navzočnost. Sprva je okrepljeni nadzor nameravala izvajati en teden, sedaj pa so se v Koebenhavnu odločili, da ga bodo ohranili do 17. avgusta.

Danska in Švedska sta se zaradi protestnih sežigov Korana v zadnjih mesecih soočili s številnimi protesti v večinsko muslimanskih državah in diplomatskimi težavami.

Protestne sežige izvajajo majhne skupine in jih v obeh državah obravnavajo v okviru pravice do svobode izražanja. Po ogorčenih odzivih večinsko muslimanskih držav in protestih pa danska in švedska vlada razmišljata tudi o ukrepih, s katerimi bi preprečili ali omejili tovrstne skrunitve svete knjige islama.