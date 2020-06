Podaljšana zamrznitev številnih delovnih viz za ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Nicholas Kamm Afp

New York – »Naša moralna dolžnost je sistem priseljevanja, ki ščiti življenja in službe naših državljanov,« verjame ameriški republikanski predsednik. Že aprila je začasno ustavil izdajanje nekaterih delovnih viz, zdaj pa ta ukrep podaljšuje do konca leta ter doslej ustavljenim vizam dodaja še več drugih. Zamrznjena ali resno omejena bo izdaja viz H-1B, H-2B ter nekatere vize H-4, L in J.Med tistimi, ki jim v prihodnjih mesecih ne bo dovoljeno v ZDA, so delovna moč številnih tehnoloških velikanov, nekmetijski sezonski delavci, poslovni kadri multinacionalk, in celo varuhi in varuške Au Pair. Še naprej bodo lahko prihajali delavci v predelavi hrane, zdravstveni delavci, ki se bojujejo proti pandemiji covida 19, in nujni kadri za spodbujanje gospodarskega okrevanja v ZDA.Sedanja Bela hiša si bo prizadevala za še več sprememb priseljeniške zakonodaje, že zdaj pa lahko pričakuje številne tožbe podjetij in poslovnih skupin, ki računajo na talente iz vsega sveta. Republikanski predsednik hoče, nasprotno, pol milijona delovnih mest, ki bi jih sicer zasedli tujci, prihraniti za Američane. Te zaradi pandemije covida 19 prizadeva rekordna brezposelnost, po juliju pa se bodo mnogim iztekla radodarna zvezna nadomestila kot dodatek lokalnim.V Beli hiši navajajo na raziskavah javnega mnenja izraženo veliko nasprotovanje Američanov množičnemu priseljevanju v času novega koronavirusa, pa tudi mnenja tako priznanih levičarjev kot senator, Nobelov nagrajenec za ekonomijoin nekdanji demokratski predsednik, da priseljevanje zmanjšuje dohodke domačih delavcev in drugih zaposlenih.