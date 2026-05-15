Podaljšano premirje med Izraelom in Libanonom

Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči v nedeljo. To je drugi dan pogovorov med stranema, pri katerih posredujejo ZDA, danes sporočil ameriški State Department. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v zadnjih tednih kljub premirju nadaljevalo.

Izrael in Libanon sta se po marčnem izbruhu sovražnosti, ko je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael, sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja. Predsednik ZDA Donald Trump je 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja.

To bi se izteklo v nedeljo, a kot je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Tommy Piggot, bo premirja podaljšano za 45 dni. Ministrstvo bo po njegovih besedah 2. in 3. junija gostilo pogajanja, namenjena dosegi trajnega političnega dogovora, Pentagon pa 28. maja srečanje vojaških delegacij držav.

Obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom, ki uživa podporo Irana, se je sicer kljub premirju v zadnjih tednih nadaljevalo. Iz Libanona so dnevno poročali o smrtnih žrtvah napadov izraelske vojske, ki je poleg tega na jugu države nameščala svoje enote. Na tem območju prihaja tudi do neposrednih spopadov s Hezbolahom.

Glede na prvotni dogovor med Izraelom in Libanonom naj bi vlada v Bejrutu ob mednarodni pomoči Hezbolahu preprečila nadaljnje napade na izraelske cilje. Izrael pa naj bi se odpovedal vojaški operaciji v Libanonu, naj pa bi se lahko še vedno odzival na napade.

Hezbolah zahteva trajen mir in umik izraelske vojske

Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več kot 400 od začetka premierja.

Od sredine aprila Izrael in Libanon prvič po več desetletjih ob posredovanju ZDA v Washingtonu vodita neposredne pogovore. Izrael si prizadeva doseči zlasti trajno razorožitev Hezbolaha. Libanonska vlada, ki v vojni ne sodeluje aktivno, si medtem želi umiritve razmer in trajnega premirja.

Ameriški predsednik Trump si prizadeva, da bi med Izraelom in Libanonom prišlo tudi do srečanja na najvišji ravni - med izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in libanonskim predsednikom Josephom Aounom -, kar Libanon zaenkrat zavrača.

Hezbolah, ki na srečanjih na sodeluje, v pogovorih z Izraelom vidi kapitulacijo. Zahteva ustavitev izraelskih napadov in trajen umik njegovih enot z juga države