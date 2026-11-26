Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je podjetju Spacex odobrila izstrelitev do milijona satelitov, ki bodo v Zemljini orbiti delovali kot podatkovni centri za umetno inteligenco. Gre za prvo tovrstno dovoljenje, poroča BBC.

Podjetje v lasti Elona Muska želi s projektom Starmind vzpostaviti mrežo satelitov na sončni pogon, ki bodo v vesolju obdelovali podatke za umetno inteligenco, rezultate pa pošiljali nazaj na Zemljo. V Spacexu menijo, da bi takšna rešitev lahko zadostila vse večjim potrebam po računski moči, ki jih zemeljska infrastruktura težko dohaja.

FCC je projekt podprla kot pomemben korak pri razvoju ameriške tehnološke infrastrukture. Musk se je na odločitev odzval na družbenem omrežju X in zapisal, da bo projekt velika pridobitev za ZDA in svet.

Prve satelite želijo izstreliti prihodnje leto

Spacex namerava prvi satelit izstreliti že prihodnje leto. Po pogojih dovoljenja mora podjetje izstreljevanje začeti najpozneje novembra 2033, do novembra 2035 namestiti desetino predvidenega števila satelitov, do novembra 2038 pa polovico.

FOTO: Evan Vucci/Reuters

Sateliti bodo krožili na višinah od 500 do 2000 kilometrov. Povezovali se bodo z obstoječim omrežjem Starlink, ki z več kot 10.000 sateliti zagotavlja dostop do interneta, ta pa bo podatke posredoval na Zemljo. Za zdaj ni jasno, ali namerava Spacex izstreliti vseh milijon satelitov.

Strokovnjaki opozarjajo na tveganja

Podatkovni centri v vesolju bi lahko predstavljali alternativo zemeljskim, ki za delovanje in hlajenje porabijo ogromne količine električne energije in vode. Zaradi hitre širitve umetne inteligence namreč narašča potreba po računski moči, hkrati pa vse več ameriških skupnosti nasprotuje gradnji novih podatkovnih centrov v svoji bližini. O podobnih projektih razmišljata tudi Google in Blue Origin.

Vendar zamisel prinaša tudi izzive. Strokovnjaki opozarjajo, da je izstreljevanje opreme v vesolje drago, njeno hlajenje in zaščita pa tehnično zahtevna. Večje število satelitov povečuje tudi nevarnost trkov in dodatno obremenjuje že tako zasedeno Zemljino orbito. Musk je očitke, da njegovo omrežje Starlink povzroča gnečo v vesolju, že večkrat zavrnil.