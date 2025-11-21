Podlaga za mir, ovira za napredek

Trideset let po koncu najbolj krvave od jugoslovanskih vojn se Bosna in Hercegovina spoprijema z vrsto ustavnopravnih, institucionalnih in političnih izzivov. Izvor največjih med njimi sega v 21. november 1995, ko so vojskujoče se strani pod budnim očesom mednarodne skupnosti podpisale daytonski mirovni sporazum. Ta je prinesel mir, a tudi kompleksno povojno ureditev države oziroma politični sistem, ki ga mnogi dojemajo kot oviro za napredek.

Vse vojne se pregovorno končajo za pogajalsko mizo, a le redke v nedavni evropski zgodovini so se končale z mirovnimi sporazumi, kakršen je bil sklenjen na današnji dan pred tridesetimi leti na letalski bazi Wright-Patterson blizu mesta Dayton v ameriški zvezni državi Ohio. Izpogajani mir, ki so ga v prisotnosti svetovnih sil parafirali Alija Izetbegović, Franjo Tuđman in Slobodan Milošević, je ustavil vojno, preprečil razpad države ter zagotovil politični sistem za skupno delitev oblasti, a na način, ki je v marsičem zacementiral obstoječa etnična razmerja.

»Čeprav je daytonski mirovni sporazum uspel v tem, za kar je bil zasnovan, je političnim strankam in njihovim voditeljem dal preveč vpliva in le malo spodbud za reformo obstoječega sistema, ki jim neposredno koristi,« je za Delo pred okroglo obletnico pojasnil politolog Damir Kapidžić. »V tem smislu je opogumil etnične akterje pri oviranju sprememb, zaradi česar je politični sistem Bosne in Hercegovine izredno neučinkovit.«

Protesti v podporo nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku februarja v Banjaluki FOTO: Amel Emric/Reuters

Država in njeni državljani so se od devetdesetih let prejšnjega stoletja s to neučinkovitostjo postopoma sprijaznili, četudi zanjo plačujejo visoko ceno. Ta se med drugim nazorno kaže v počasnem napredku Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo, pa tudi v periodičnih krizah, ki ustavni red in politični sistem podvržejo resnim preizkušnjam.

Kompromisi ne pridejo v poštev

Eno od takšnih kriz je država prestala letos, ko je sodišče Miloradu Dodiku odvzelo mandat predsednika Republike Srbske, in to zaradi ignoriranja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt med nedavno novinarsko konferenco v Sarajevu FOTO: Amel Emric/Reuters

»Verjamem, da bi se morala razprava o potrebi po reformi premikati v smeri tistega, kar je mogoče, ne tistega, kar je idealno,« je poudaril Banović. FOTO: Osebni Arhiv

V tej večinsko srbski entiteti bodo ta konec tedna na izrednih volitvah izbirali zamenjavo za Dodika, čigar umik je bil po mesecih negotovosti in nacionalistovih groženj usklajen z Združenimi državami Amerike. Volivci bodo mandat najverjetneje dali njegovemu zaveznikuiz vrst vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), a tudi morebitna zmaga opozicijskega kandidatanajverjetneje ne bi bistveno vplivala na zakoreninjena etnična razmerja v državi oziroma odprla poti do ambicioznejših reform političnega sistema.

»Zahteve za to niso ogromne, strinjati se morata dve tretjini parlamenta, kar predstavljajo glasovi 38 poslancev. Kljub temu smo večkrat videli, da politične stranke in njihovi voditelji niso pripravljeni na kakršenkoli kompromis v tej smeri,« je poudaril Kapidžić.

»Doseganje dogovora o tem, kaj je treba spremeniti in do kod naj segajo te spremembe, je eden od naših največjih izzivov,« je pojasnil Damir Banović, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu. »Poleg tega je proces dostojnega in konstruktivnega političnega delovanja dodatno obremenjen z neustavnimi dejanji Milorada Dodika in stranke SNSD, ki ne le da si ne prizadevata za kompromis, temveč tudi aktivno ovirata delovanja institucij – kot dokazujejo odločitve ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine ter sodišča Bosne in Hercegovine.«

Tudi če bodo separitistični vzgibi voditeljev Republike Srbske po Dodikovem umiku za nekaj časa potihnili, to po mnenju najostrejših kritikov ne bo odpravilo glavnih pomanjkljivosti političnega sistema, ki ga je Bosna in Hercegovina dobila z daytonskim mirovnim sporazumom.

Čeprav je daytonski mirovni sporazum uspel v tem, za kar je bil zasnovan, je političnim strankam in njihovim voditeljem dal preveč vpliva. Damir Kapidžić, politolog

O tem je prepričan v Sarajevu živeči britanski zgodovinar Marko Attila Hoare, ki je med drugim delal kot preiskovalec vojnih zločinov in sodeloval pri pisanju obtožnice proti Slobodanu Miloševiću. »[Sporazum] je ustvaril disfunkcionalno bosansko državo, v kateri je demokratična večina prebivalstva, ki podpira Bosno kot državo in domovino, trajno razvrednotena, medtem ko sta srbska in hrvaška nacionalistična manjšina, ki se z državo ne identificirata, umetno opolnomočeni in zmožni ohromiti njeno delovanje – kar tudi sistematično počneta,« je Hoare povzel svoje dojemanje položaja.

S sklenitvijo Daytonskega sporazuma se je končala najbolj krvava od jugoslovanskih vojn. FOTO: Christophe Simon/Afp

Obregnil se je tudi ob institucijo visokega predstavnika mednarodne skupnosti, »kolonialnega upravitelja, ki ga ne izvoli ljudstvo Bosne in celo ni iz te države«, in ob dejstvo, da so v predsedstvu BiH ali domu narodov lahko zastopani le etnični Srbi, Hrvati in Bošnjaki, ne pa tudi predstavniki manjšin. Sogovornik je prepričan, da sistem, kot ga država pozna od sredine devetdesetih let, »utrjuje in poglablja sektaške delitve ter preprečuje normalno politično življenje, demokratično vladavino večine, funkcionalno državnost in pristno nacionalno suverenost«.

Na obzorju nove preizkušnje

V nasprotju s Hoarom, ki ne verjame, da je mogoče sistem spremeniti v okviru obstoječih struktur, drugi naši sogovorniki še niso bili pripravljeni obupati nad daytonsko ureditvijo. »Verjamem, da bi se morala razprava o potrebi po reformi premikati v smeri tistega, kar je mogoče, ne tistega, kar je idealno,« je poudaril Banović.

Za Damirja Kapidžića je ustavni red Bosne in Hercegovine letos prestal glavni preizkus z odstranitvijo Milorada Dodika prek rednega pravnega postopka. »Le malo držav v vzhodni Evropi je uspešno sodno preganjalo predsednike ali predsednike vlad, Bosna in Hercegovina pa je to zdaj storila že dvakrat,« je poudaril. Naslednji veliki preizkus državo po njegovi oceni čaka kmalu, in sicer pred splošnimi volitvami prihodnje leto, nanaša pa se na vlogo mednarodne skupnosti.

»Vprašanje je, ali bodo mednarodni akterji, na čelu ZDA, EU in njenimi državami članicami, še naprej krepili institucije Bosne in Hercegovine ali bodo posameznim političnim akterjem in političnim strankam dali pozornost in vpliv prek osebnih srečanj in zakulisne diplomacije.«

____

/

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.