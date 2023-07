Podnebni aktivisti blokirali avtocesto v Avstriji

Podnebni aktivisti skupine Zadnja generacija so danes za krajši čas blokirali brennersko avtocesto pri kraju Matrei am Brenner na avstrijskem Tirolskem. Zaradi protesta je nastal približno štiri kilometre dolg zastoj. Policija je v manj kot eni uri protestnike v celoti odstranila z avtoceste, tako da se je promet znova sprostil.

Po podatkih policije se je protest začel okoli 11. ure, ko se je sedem od devetih aktivistov prilepilo na cesto. Policija je hitro posredovala in po 20 minutah sprostila en vozni pas, v roku ene ure pa je protestnike v celoti odstranila z avtoceste, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skupina Zadnja generacija je medtem na Twitterju pozvala k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam. »Medtem ko Južna Evropa gori in po vsem svetu padajo temperaturni rekordi, državljani zahtevamo ukrepe za zaščito našega preživetja,« je sporočila skupina.

Prav tako je pozvala k izvajanju priporočil avstrijskega podnebnega sveta. Ta je že lani podal več priporočil za boj proti podnebnim spremembam, ki med drugim vključujejo postopno preusmeritev cestnega prometa na železnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aktivisti Zadnje generacije so danes sicer že drugič blokirali brennersko avtocesto na tej lokaciji. Prvič so to storili sredi junija.