Podnebni cilji EU se vse bolj majejo

Zaradi nesoglasij med državami članicami okoljski ministri EU niso sprejeli stališča o predlogu evropske komisije za nov podnebni cilj do leta 2040, po katerem je predvideno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 90 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

Predvsem dvomljive države so uspešno zahtevale, da bi se tega kočljivega vprašanja morali najprej lotiti voditelji držav članic na oktobrskem vrhu EU. Za dvomljive države, kot je Poljska, je 90-odstotni cilj preveč ambiciozen. Tudi Pariz okleva. Slovenija je jasno podprla cilj zmanjšanja za 90 odstotkov, ki da je znanstveno utemeljen in skladen s pariškim podnebnim sporazumom.