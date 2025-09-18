  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Podnebni cilji EU se vse bolj majejo

    Evropa, ki je tradicionalno na čelu zmanjševanja izpustov, je v strahu za industrijo bolj previdna pri ambicijah.
    Ker še ne bo imela cilja do leta 2040, Uniji ne bo uspelo pravočasno, do konca meseca, izpolniti zaveze in poslati Združenim narodom svojega predvidenega prispevka k zmanjšanju izpustov do leta 2035. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Galerija
    Ker še ne bo imela cilja do leta 2040, Uniji ne bo uspelo pravočasno, do konca meseca, izpolniti zaveze in poslati Združenim narodom svojega predvidenega prispevka k zmanjšanju izpustov do leta 2035. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Peter Žerjavič
    18. 9. 2025 | 20:43
    18. 9. 2025 | 20:45
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Zaradi nesoglasij med državami članicami okoljski ministri EU niso sprejeli stališča o predlogu evropske komisije za nov podnebni cilj do leta 2040, po katerem je predvideno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 90 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

    Predvsem dvomljive države so uspešno zahtevale, da bi se tega kočljivega vprašanja morali najprej lotiti voditelji držav članic na oktobrskem vrhu EU. Za dvomljive države, kot je Poljska, je 90-odstotni cilj preveč ambiciozen. Tudi Pariz okleva. Slovenija je jasno podprla cilj zmanjšanja za 90 odstotkov, ki da je znanstveno utemeljen in skladen s pariškim podnebnim sporazumom.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Podnebni cilj

    Bruselj za 90 odstotkov manj izpustov do leta 2040

    Da bi bil predlog lažje sprejemljiv, v evropski komisiji ponujajo več prožnosti, denimo upoštevanje projektov v tretjih državah.
    Peter Žerjavič 2. 7. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Cop30

    Brazilija za uspeh podnebne konference stavi na Kitajsko in EU

    Brazilski predsednik in generalni sekretar ZN sta pozvala največja gospodarstva, naj pripravijo ambiciozne cilje za zmanjšanje izpustov do leta 2035.
    Maja Prijatelj Videmšek 30. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Komisar Wopke Hoekstra

    Neodvisnost in inovativnost sta ključni

    V zdajšnjem svetu smo 95 odstotkov izrabljenega sežgali, gremo pa v svet, v katerem bomo 95 odstotkov materialov znova uporabili.
    Borut Tavčar 14. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    toplogredni pliniEvropska unijaBruseljSlovenijapodnebne spremembeCop 30Francija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Toplogredni plini

    Podnebni cilji EU se vse bolj majejo

    Evropa, ki je tradicionalno na čelu zmanjševanja izpustov, je v strahu za industrijo bolj previdna pri ambicijah.
    Peter Žerjavič 18. 9. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Invazivne vrste

    Na Primorskem bodo odstranjevali gnezda orientalskega sršena

    Tujerodna žuželka svetlo rjave barve z rjavo-rumenim zadkom lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.
    18. 9. 2025 | 20:19
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v Tokiu

    Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

    Ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je z drugim najhitrejšim časom doslej zanesljivo osvojila zlato v teku na 400 metrov.
    18. 9. 2025 | 20:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc najboljša Slovenka na olimpijski generalki v Predazzu

    Svetovna rekorderka se je na tekmi za veliko nagrado FIS v smučarskih skokih v Italiji izkazala z drugim mestom.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Oškodovanje družbe

    Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

    Nekdanji predsednik uprave Engrotuš Aleksander Svetelšek vztraja, da je sporna garancijska izjava ponarejena.
    Špela Kuralt 18. 9. 2025 | 19:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo