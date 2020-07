Podoba prihajajočega sveta

Dvajsetega junija so v ruskem Verkojansku na severu Sibirije izmerili skoraj neverjetnih in seveda rekordnih 38 stopinj Celzija – v tem kraju so namreč nekoč izmerili najnižjo temperaturo v severni hemisferi (–68 stopinj Celzija leta 1892). Neznosno vroč sibirski dan ni bil enkratni vremenski dogodek: letošnje leto je v Sibiriji in celotnem arktičnem krogu najbolj vroče v zgodovini merjenja temperatur. Drugo najbolj vroče je bilo – lansko. Posledice antropogenih podnebnih sprememb udarjajo z vidno ­nepovratno silo.Arktika se – to je veljalo tudi v »normalnih« razmerah – segreva 2,5-krat hitreje od svetovnega ...