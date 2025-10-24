Podpiranje Ukrajine s pomočjo finančne alkimije

V nadaljevanju preberite:

Evropski uniji še ni uspelo zagotoviti financiranja Ukrajine v prihodnjih dveh letih. Na bruseljskem vrhu se voditelji še niso uskladili o uporabi zadržanih (imobiliziranih) sredstev ruske centralne banke, ki so ob začetku napada na Ukrajino februarja 2022 ostala v Belgiji, na računih bruseljskega finančnega podjetja Euroclear.

Pri tem ima glavno vlogo Belgija, ki je v nehvaležnem položaju, saj bi lahko na koncu nosila bistveno več bremen kot druge države. Premier Bart De Wever je na vrhu opozoril, da pred privolitvijo v ponujeno rešitev pričakuje razjasnitev položaja. »Ni jasnega odgovora, ali je zakonita,« je opozoril v noči po končanem vrhu.

De Wever ni skrival, da bi sicer glede na položaj raje videl alternativne rešitve, a da nima veliko možnosti. »Sem mala uboga Belgija,« je zatrdil. Prepričan je, da bi države iz koalicije voljnih lahko zagotovile 45 milijard evrov, kolikor Ukrajina potrebuje na leto.